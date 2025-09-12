Полетио "Air Force Two"; У њему је тијело

Извор:
Б92
12.09.2025
Тијело америчког патриоте Чарлија Кирка пребачено је авионом потпредсједника Сједињених Америчких Држава Џеја Ди Венса "Air Force Two" из Јуте у Аризону, гдје је живео са породицом.
Потпредсједник Џеј Ди Венс је виђен како помаже у ношењу Кирковог ковчега по писти у Солт Лејк Ситију, на видео-снимку који је на друштвеним мрежама објавио Тајлер Бауер, Кирков сарадник из организације "Турнинг Поинт УСА", преноси Си-Би-Ес (ЦБС).
Авион потпредсједника је превезао Кирково тијело у Финикс, слетјевши непосредно прије 17 часова по локалном времену.
Друга дама САД, супруга потпредсједника Уша Венс је изашла из авиона у Финиксу заједно са Кирковом удовицом, Ериком Кирк, објавила је агенција Асошиејтед прес.
Обје жене су биле одјевене у црно и носиле су наочаре за сунце.
Потпредсједник САД је био неколико корака иза, у тамном одјелу.
Венс је у сриједу напоменуо да су он и Кирк били пријатељи и рекао да се Кирк "јавно и приватно" залагао за то да Доналд Трамп изабере њега за свог потпредсједничког кандидата прошле године.
ФБИ први пут приказао снимку надзорне камере: Погледајте шта је урадио атентатор на Кирка
"Толико успјеха које смо постигли у овој администрацији директно је повезано са Чарлијевом способношћу да организује и сазива. Није нам само помогао да побиједимо 2024. године, вец нам је помогао и да попунимо цијелу владу", рекао је Венс.
Кирк је убијен у сриједу током јавног наступа на Универзитету Јута Вели.
(б92)
