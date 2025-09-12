Logo
Полетио "Air Force Two"; У њему је тијело

Б92

12.09.2025

08:43

Полетио "Air Force Two"; У њему је тијело
Фото: Tanjug/AP/Tanjug/AP/Ross D. Franklin

Тијело америчког патриоте Чарлија Кирка пребачено је авионом потпредсједника Сједињених Америчких Држава Џеја Ди Венса "Air Force Two" из Јуте у Аризону, гдје је живео са породицом.

Потпредсједник Џеј Ди Венс је виђен како помаже у ношењу Кирковог ковчега по писти у Солт Лејк Ситију, на видео-снимку који је на друштвеним мрежама објавио Тајлер Бауер, Кирков сарадник из организације "Турнинг Поинт УСА", преноси Си-Би-Ес (ЦБС).

Авион потпредсједника је превезао Кирково тијело у Финикс, слетјевши непосредно прије 17 часова по локалном времену.

Друга дама САД, супруга потпредсједника Уша Венс је изашла из авиона у Финиксу заједно са Кирковом удовицом, Ериком Кирк, објавила је агенција Асошиејтед прес.

Ковчег са тијелом Чарлија Кирка
Ковчег са тијелом Чарлија Кирка

Обје жене су биле одјевене у црно и носиле су наочаре за сунце.

Потпредсједник САД је био неколико корака иза, у тамном одјелу.

Венс је у сриједу напоменуо да су он и Кирк били пријатељи и рекао да се Кирк "јавно и приватно" залагао за то да Доналд Трамп изабере њега за свог потпредсједничког кандидата прошле године.

ubica čarlija kirka 12092025

Свијет

ФБИ први пут приказао снимку надзорне камере: Погледајте шта је урадио атентатор на Кирка

"Толико успјеха које смо постигли у овој администрацији директно је повезано са Чарлијевом способношћу да организује и сазива. Није нам само помогао да побиједимо 2024. године, вец нам је помогао и да попунимо цијелу владу", рекао је Венс.

Кирк је убијен у сриједу током јавног наступа на Универзитету Јута Вели.

(б92)

Чарли Кирк

