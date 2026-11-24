Аутор:АТВ редакција
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Припадник француске полиције Флоријан М. суочиће се са судским процесом због убиства тинејџера Нахела Мерзука 2023. године, које је изазвало насилне протесте широм те земље, саопштено је данас из Апелационог суда у Версају.
Полицајац је убио Мерзука у париском предграђу Нантер 27. јуна 2023. године пошто је тинејџер игнорисао упозорење да заустави аутомобил. Он је касније преминуо од задобијених рана.
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Оптужбе против полицајца почетком године умањене су на ненамјерни напад који је изазвао смртне посљедице, али је након успјешне жалбе највишем суду у Француској, суд у Версају поново размотрио случај.
Суд је данас донио одлуку да постоји довољно доказа да се суочи са судским процесом за убиство.
Према франуском Закону, та оптужба предвиђа максималну затворску казну до 30 година, преноси Срна.
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Адвокат оптуженог полицајца Лорен Франк Линар изјавио је да ће се његов клијент жалити на одлуку.
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