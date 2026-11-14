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Полиција сузавцем на демонстранте који се боре против растућих трошкова живота

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АТВ редакција
14.11.2026 18:08

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Сузавац испуњава део демонстрација на којима се захтевају веће плате, подржава протестни покрет у средњим школама и противи закону „Дозвола за убијање“ у Паризу, субота, 14. новембар 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Emma da Silva

Полиција је употријебила сузавац на демонстрацијама у Нанту и привела неколико људи.

Полиција је употријебила у центру града тренутно протестује око 1.500 до 2.000 људи због растућих трошкова живота, јавио је Радио "Иси"

Власти департмана Лоара Атлантик, гдје се налази Нант, јуче је издао наредбу којом се забрањују демонстрације у централном дијелу града, преноси Срна.

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Тагови :

Француска

протести у Француској

Париз

Полиција

Сузавац

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Демонстранти држе транспаренте током демонстрација за веће плате и у знак подршке протестном покрету у средњим школама у Паризу, у суботу, 14. новембра 2026. године.

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