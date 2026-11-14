Полиција сузавцем на демонстранте који се боре против растућих трошкова живота

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је употријебила сузавац на демонстрацијама у Нанту и привела неколико људи.
Полиција је употријебила у центру града тренутно протестује око 1.500 до 2.000 људи због растућих трошкова живота, јавио је Радио "Иси"
Власти департмана Лоара Атлантик, гдје се налази Нант, јуче је издао наредбу којом се забрањују демонстрације у централном дијелу града, преноси Срна.
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