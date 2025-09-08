Logo
Полиција у Марсеју ухапсила мушкарца због инцидента са овцом

08.09.2025

21:23

Полиција у Марсеју ухапсила мушкарца због инцидента са овцом
Фото: Pixabay

Комунална полиција Марсеја ухапсила је мушкарца који је у јавном парку у сјеверном дијелу града убио овцу, преносе данас француски медији.

Мушкарац је ухапшен 24. августа након што је признао да је у јавном простору усмртио животињу, пренио је Фигаро.

Инцидент се догодио у парку Есперанс у 14. арондисману.

Припадници комуналне полиције стигли су у парк након дојаве, гдје су затекли више особа од којих је једна признала да је убила овцу након чега је ухапшена, преноси Танјуг.

