Полиција у Марсеју ухапсила мушкарца због инцидента са овцом

08.09.2025
21:23
Комунална полиција Марсеја ухапсила је мушкарца који је у јавном парку у сјеверном дијелу града убио овцу, преносе данас француски медији.
Мушкарац је ухапшен 24. августа након што је признао да је у јавном простору усмртио животињу, пренио је Фигаро.
Инцидент се догодио у парку Есперанс у 14. арондисману.
Припадници комуналне полиције стигли су у парк након дојаве, гдје су затекли више особа од којих је једна признала да је убила овцу након чега је ухапшена, преноси Танјуг.
