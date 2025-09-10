УЖИВО: Дронови на небу НАТО чланице, највиши ниво приправности

10.09.2025
06:23
Пољска војска је рано јутрос саопштила да је оборила дронове који су нарушили њен ваздушни простор током руског напада на Украјину.
"Оружје је распоређено, а службе активно раде на лоцирању оборених објеката", саопштили су из пољске Оперативне команде. Додали су да је у току војна операција те су позвали становнике да остану у својим домовима.
Пољска је члан НАТО савеза.
Чињеница је да су Пољаци оборили дронове, али још увијек нема потврда да ли је ријеч о руским или украјинским дроновима.
Иако Пољска припада западној сфери утицаја, постоје напетости и са Украјином.
Пољски премијер Доналд Туск потврдио је да је у току операција "везана уз вишеструка кршења пољског ваздушног простора".
У објави на X-у, премијер је навео да је у "сталном контакту" с Министарством обране и да је примио директни извјештај од оперативног команданта.
Пољске оружане снаге подигле су ноћас своје авионе како би заштитиле свој ваздушни простор.
"Пољски и савезнички авиони дјелују у нашем ваздушном простору, док су земаљски системи противваздушне одбране и радарског извиђања доведени у највиши степен приправности", објавила је Оперативна команда пољских оружаних снага.
Након информација о томе како су због руских дронова у Пољској подигнути и НАТО авиони, објављене су и информације о томе који су све авиони врло брзо стигли у ваздушни простор Пољске.
Између осталог, према подацима Flightradara, међу авионима који су одмах започели контролу ваздушног простора је и борбени авион америчке војске Ф-35.
(Индекс)
