УЖИВО: Дронови на небу НАТО чланице, највиши ниво приправности

10.09.2025

06:23

УЖИВО: Дронови на небу НАТО чланице, највиши ниво приправности

Пољска војска је рано јутрос саопштила да је оборила дронове који су нарушили њен ваздушни простор током руског напада на Украјину.

"Оружје је распоређено, а службе активно раде на лоцирању оборених објеката", саопштили су из пољске Оперативне команде. Додали су да је у току војна операција те су позвали становнике да остану у својим домовима.

Пољска је члан НАТО савеза.

Чињеница је да су Пољаци оборили дронове, али још увијек нема потврда да ли је ријеч о руским или украјинским дроновима.

Иако Пољска припада западној сфери утицаја, постоје напетости и са Украјином.

Traktor

Свијет

Пољски пољопривредници блокирали границу са Украјином

Туск: Операција је у току

Пољски премијер Доналд Туск потврдио је да је у току операција "везана уз вишеструка кршења пољског ваздушног простора".

У објави на X-у, премијер је навео да је у "сталном контакту" с Министарством обране и да је примио директни извјештај од оперативног команданта.

Пољаци подигли авионе

Пољске оружане снаге подигле су ноћас своје авионе како би заштитиле свој ваздушни простор.

"Пољски и савезнички авиони дјелују у нашем ваздушном простору, док су земаљски системи противваздушне одбране и радарског извиђања доведени у највиши степен приправности", објавила је Оперативна команда пољских оружаних снага.

Авиони НАТО-а преплавили ваздушни простор Пољске

Након информација о томе како су због руских дронова у Пољској подигнути и НАТО авиони, објављене су и информације о томе који су све авиони врло брзо стигли у ваздушни простор Пољске.

Између осталог, према подацима Flightradara, међу авионима који су одмах започели контролу ваздушног простора је и борбени авион америчке војске Ф-35.

turski avion peta generacija 5

Свијет

Авиони НАТО-а преплавили ваздушни простор Пољске

(Индекс)

