Пољска тражи консултације НАТО

Извор:
Индекс
10.09.2025
12:37
Коментари:0
Пољски премијер Доналд Туск најавио је да ће Пољска активирати Чланак 4 НАТО-а, односно затражити формалне консултације унутар савеза. Потврдио је да је овај потез договорен између њега и предсједника Карола Навроцког.
Чланак 4 гласи: "Странке ће се међусобно консултовати кад год, по мишљењу било које од њих, буде угрожена територијални интегритет, политичка независност или сигурност било које од странака." Чланак 4 је одвојен од чланка 5, који је изјава савеза да се напад на једну чланицу сматра нападом на све.
Туск је поручио да цијени све изразе солидарности, али да "ријечи нису довољне" те да ће Пољска тражити "много већу" подршку од савезника НАТО-а.
Према НАТО-овим записима, Чланак 4. је активиран само седам пута од оснивања НАТО-а 1949. године. Посљедњи пут је активиран 2022. године. Тада су четири државе чланице НАТО-а - Пољска, Естонија, Летонија и Литванија позвале на конзултације због руске операције у Украјини.
2020. Турска кад су десеци турских војника убијени у нападу снага сиријске владе у подручјима сјеверне Сирије под контролом опозиције
2015. Турска како би обавијестила савез о свом одговору на терористичке нападе у земљи
2014. Пољска након руске операције у Украјини
2012. Турска након што је турски ратни авион оборен на сјеверу Сирије
2012. Турска након што су турски цивили убијени сиријским гранатирањем
2003. Турска када је затражила помоћ савеза како би заштитила своје становништво од било каквог прелијевања из рата у сусједном Ираку
Свијет
20 ч0
Свијет
21 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
08
21
08
11
08
09
08
01
07
59
Тренутно на програму