Пољска затвара границу са Бјелорусијом на неодређено вријеме

11.09.2025

12:44

Пољска затвара границу са Бјелорусијом на неодређено вријеме

Пољско-бјелоруска граница биће затворена на неодређено вријеме, ова мјера уводи се због безбједности земље, изјавио је за радио ТОК.ФМ министар унутрашњих послова Пољске Марћин Кјервињски.

- Желим да нагласим да ово није привремено затварање границе за вријеме трајања војних вјежби Русије и Бјелорусије "Запад 2025". Граница је затворена на неодређено вријеме и биће отворена тек када ситуација дозволи потпуну безбједност. Затварање границе се не дешава током трајања војних вјежби, већ у вези са вјежбама - рекао је Кјервињски.

Министар је додао да ће Пољска стално анализирати ситуацију и истакао да пољске власти "не намјеравају да држе границу затвореном ни један дан, осим ако за то не буде потребе".

Пољска је, у вези са руско-бјелоруским војним вјежбама "Запад 2025", одлучила да у ноћи између четвртка и петка потпуно затвори границу са Бјелорусијом, укључујући аутомобилске и жељезничке прелазе. Вјежбе ће се одржати од 12. до 16. септембра.

Пољска

Bjelorusija

