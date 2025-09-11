Порука европској земљи из Москве леди крв: Нестаћете заувијек

11.09.2025
15:44
Коментари:1
Дмитриј Медведев, бивши предсједник и премијер, а данас замјеник предсједника руског Савјета безбједности, упозорење је изнио након посјете руској граници с Финском, дугој 1.340 километара.
"Под велом одбрамбених мјера, Хелсинки води курс према конфронтацији припремајући се за рат с Русијом, очигледно припремајући одскочну даску за напад на нас", написао је Медведев у тексту који је објавила државна агенција Тасс.
Медведев је као "доказ" финских намјера навео учествовање те земље у недавним војним вјежбама НАТО и упозорио да би конфронтација "могла довести до тога да финска државност заувијек нестане".
"За разлику од 1944. године, овај пут нико неће бити благ према њима", додао је.
Такође је критиковао отварање командног центра НАТО у финском граду Микелију, удаљеном око 240 километара од Санкт-Петербурга.
Иако је, како преноси "Индекс", Медведев познат по оштрој и често апокалиптичној реторици, ово је први пут од почетка руске инвазије на Украјину 2022. да је неки високи руски званичник директно оптужио конкретну чланицу НАТО.
Његове пријетње долазе након што су сателитски снимци показали да Русија гради нове војне базе близу финске границе.
И Москва и Хелсинки јачају одбрану, а финске власти оптужиле су Русију да према граници усмјерава мигранте у склопу "хибридне операције".
Кремљ се није отворено противио финском уласку у НАТО, али је запријетио одговором ако савез у тој земљи распореди војнике или војну инфраструктуру.
Медведев је у свом обраћању употријебио и Путинове тврдње о Украјини као "нацистичкој држави", алудирајући на историјску употребу свастике у финском ваздухопловству.
Ријеч је о симболу уведеном 1918. као знак среће, а који је ипак укинут како би се избјегле "неугодне ситуације" на међународним догађањима.
Медведев је већ у јулу поручио да Русија мора да буде спремна на "превентивне ударе" против западних држава.
Истовремено, Русија и њен савезник Бјелорусија, најавили су заједничке војне вјежбе од 12. до 16. септембра близу пољске и литванске границе.
Вјежбе се одржавају сваке четири године од 1999, али ово је први пут од 2022.
Укључиваће сценарије употребе нуклеарног оружја, као и тестирање руског хиперсоничног пројектила “Орешник”, објавили су у Минску.
