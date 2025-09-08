Посљедње упозорење: "Бићете уништени!"

Извор:
08.09.2025
09:28
Израелски министар одбране Израел Кац поново је данас позвао палестинску милитантну групу Хамас да ослободи преостале таоце и положи оружје, упозоравајући да ће, у супротном, Газа и та група бити уништени.
Кац је навео да је то посљедње упозорење Хамасу.
"Данас ће снажан ураган погодити небо Газе", написао је Кац на платформи Икс.
Кац је истакао да израелска војска наставља да спроводи своје планове и да се спрема да прошири операције како би освојила Газу, пренио је Тајмс оф Израел.
Израел наставља велику офанзиву за преузимање града Газе у којем се око милион становника склонило прије посљедњих евакуација.
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху рекао је у недјељу да је до сада из града Газе евакуисано више од 100.000 људи.
Израелска војска је посљедњих дана вршила нападе на солитере у граду Гази након упозорења на евакуацију, тврдећи да те зграде користи Хамас.
