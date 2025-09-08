Logo
Large banner

Посљедње упозорење: "Бићете уништени!"

Извор:

Агенције

08.09.2025

09:28

Коментари:

0
Посљедње упозорење: "Бићете уништени!"
Фото: Танјуг

Израелски министар одбране Израел Кац поново је данас позвао палестинску милитантну групу Хамас да ослободи преостале таоце и положи оружје, упозоравајући да ће, у супротном, Газа и та група бити уништени.

Кац је навео да је то посљедње упозорење Хамасу.

"Данас ће снажан ураган погодити небо Газе", написао је Кац на платформи Икс.

Хамас

Свијет

Огласио се Хамас након Трамповог "посљедњег упозорења"

Кац је истакао да израелска војска наставља да спроводи своје планове и да се спрема да прошири операције како би освојила Газу, пренио је Тајмс оф Израел.

Израел наставља велику офанзиву за преузимање града Газе у којем се око милион становника склонило прије посљедњих евакуација.

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху рекао је у недјељу да је до сада из града Газе евакуисано више од 100.000 људи.

Хамас

Свијет

''Посљедње упозорење'' Хамасу: Неће бити другог!

Израелска војска је посљедњих дана вршила нападе на солитере у граду Гази након упозорења на евакуацију, тврдећи да те зграде користи Хамас.

Подијели:

Тагови:

Хамас

Израел

Појас Газе

teroristi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли пада Влада Француске

Свијет

Да ли пада Влада Француске

1 д

0
Преминуо оснивач "Супертрампа"

Сцена

Преминуо оснивач "Супертрампа"

2 д

0
Ватра пожар варнице

Хроника

Хорор призор: Пронађено тијело у изгорјелој кући

2 д

0
"Челични јеж": Кремљ открио шта отежава рјешавање ситуације у Украјини

Свијет

"Челични јеж": Кремљ открио шта отежава рјешавање ситуације у Украјини

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner