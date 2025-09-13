Посљедње збогом: Срцепарајући снимак супруге Чарлија Кирка над његовим тијелом

13.09.2025
Ожалошћена удовица Чарлија Кирка поделила је низ потресних фотографија док плаче над ковчегом са тијелом свог убијеног супруга током интимног опроштаја од убијеног конзервативног активисте.
Ерика Кирк се види на снимку како њежно милује руку свог мужа и сједи поред његовог тијела, обученог у тамно одијело са црвеном краватом унутар лакираног дрвеног ковчега, преноси Дејли Мејл.
"О, волим те. Волим те. Волим те. Волим те. Бог те благословио", шапуће кроз пригушене јецаје, глас јој пуца док плаче над његовим тијелом.
Звук њеног плача испуњава собу док јој дрхтави прсти држе његову беживотну руку у посљедњем чину оданости снимљеном пред очима њених 3,3 милиона пратилаца.
На другој слици се види леђима окренута камери, њена дуга плава коса пада преко рамена, док изгледа као да је срушена од туге док лежи пребачена преко ковчега свог мужа.
Иако се лице Чарлија Кирка не види на сликама, његово тијело је јасно присутно, његова непогрешива фигура лежи у ковчегу.
Charlie Kirk's wife Erika shares incredibly heartbreaking last moments with her slain husband as she collapses onto his casket https://t.co/XpI3vmFhXN— Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 13, 2025
Сирови и језиви тренуци догодили су се само неколико сати након што је Ерика одржала пркосни јавни говор из студија свог покојног мужа, завјетујући се да ће наставити његову мисију и "никада неће дозволити да његово насљеђе умре".
Ерика је обећала да ће наставити политички покрет који је њен муж започео док је стајала поред празне столице коју је Чарли некада користио у свом студију, обраћајући се онлајн публици.
Током емотивног говора у којем је морала неколико пута да застане да би дошла до даха и обрисала сузе, позвала је Киркове сљедбенике да постану чланови цркве прије него што је дала завјет свом покојном мужу.
"Чарли, обећавам да никада нећу дозволити да твоје насљеђе умре, душо", рекла је и наставила:
"Обећавам да ћу учинити да Турнинг Поинт УСА буде највећа ствар коју је ова нација икада видјела".
Њени коментари су услиједили само неколико сати након што је човјек за кога се тврди да је пуцао и убио њеног мужа идентификован и ухапшен.
Erika Kirk has shared devastating images and clips of her final moments with Charlie Kirk — showing her collapsed in tears over his open casket.— Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) September 13, 2025
She has spoken for the first time since her husband was gunned down on Wednesday — telling their little girl her daddy is “on a work… pic.twitter.com/Q5oxDcm68J
Носећи смарагдно зелену кошуљу и бели блејзер, Ерика Кирк је захвалила предсједнику Доналду Трампу и његовој породици на подршци након пуцњаве током свог отприлике 16-минутног говора.
"Господине предсједниче, мој муж вас је волио. И знао је да сте и ви њега вољели. Јесте. Ваше пријатељство је било невјероватно. Тако добро сте га подржавали, као што је и он вас подржавао", рекла је.
Такође је захвалила потпредсједнику Џеј Д. Венсу и његовој супрузи Уши што су га "довели кући".
Ерика је започела свој 15-минутни говор након што се помолила у тишини. Савладана емоцијама, захвалила се запосленима у компанији Турнинг Поинт УСА, коју је њен супруг суоснивач.
#Моје срце је са свим запосленима мог мужа који су изгубили пријатеља и ментора. Волоо је оно што је радио#, каже она.
Захвалила се органима реда и "првим реаговаоцима који су се херојски борили да спасу Чарлсов живот, и полицији која је храбро дјеловала како би осигурала да нема других жртава тог страшног поподнева".
Чарли Киркова смрт се третира као политички атентат. Киркова фотографија могла се видјети на њеном подијуму, са натписом: "Нека Чарли буде примљен у милосрдне руке Исуса, нашег вољеног спаситеља".
"Чарли је рекао да ако се икада буде кандидовао за функцију, његов главни приоритет ће бити оживљавање америчке породице. То је био његов приоритет", рекла је Ерика Кирк.
"Чарли је волио живот. Волио је свој живот. Волио је Америку", додала је пре него што је описала неке од хобија свог мужа и његове омиљене спортске тимове.
