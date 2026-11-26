Аутор:АТВ редакција
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Најмање један члан посаде је погинуо када је рано јутрос потонуо танкер који је превозио дизел-гориво на педесетак километара од обале шпанског острва Ибице, саопштила је локална Служба за ванредне ситуације.
У саопштењу се истиче да је спасено свих 17 чланова посаде, али да је један преминуо након пријема у болницу "Кан Мисес" на Ибици. Шест морнара пребачено је на аеродром Ибица, а потом у двије болнице, гдје су им установљене лакше повреде, углавном од хипотермије.
Министарство унутрашњих послова Балеарских острва саопштило је да је танкер "Мед Емре" пловио под заставом Малте, из Алгерикаса ка Барселони, те је могуће да је превозио 7.000 тона дизела када је потонуо.
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Шпанске власти послале су брод "Клара Кампоамер" специјализован за уклањање нафтних мрља са мора, док летјелица истражује област, преноси Срна.
Воде сјевероистично од Ибице станиште су морских корњача, делфина и балеарског зовоја, једне од најугроженијих морских птица у Европи.
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