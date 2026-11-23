Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Одбор директора компаније Нвидија једногласно је вратио Јенсена Хуанга на мјесто предсједника и извршног директора компаније, са тренутним дејством, само 11 дана након што је поднио оставку због личног понашања које није било у складу са кодексом компаније.
Како је Нвидија саопштила у понедјељак, одбор је одлуку донио након низа разговора и састанака са Хуангом, након којих је био задовољан његовом искреношћу и способношћу да води компанију. Хуанг се враћа и у одбор директора.
У саопштењу се наводи да је одбор током одлучивања добио мишљење са највиших нивоа америчке владе те да је на основу тога увјерен да Хуангова повратак не представља ризик по националну безбједност.
„Одбор вјерује да је Јенсен права особа да води Нвидију“, изјавио је предсједник одбора Харви Џонс, који остаје на тој функцији. Колет Крес, која је била привремена извршна директорка, наставља да обавља функцију финансијске директорке компаније.
„Част ми је што се враћам у Нвидију и што ћу водити једну од најзначајнијих технолошких компанија на свијету“, поручио је Хуанг, додајући: „Једва чекам да се вратим послу.“
Нвидија наводи да је одбор, након извјештаја да је Хуанг био мета страних обавјештајних активности, формирао независни комитет који то истражује уз помоћ независних правних савјетника. Хуанг је, како се наводи, подржао истрагу.
Компанија је формирала и Комитет за националну безбједност и контролу извоза, састављен од независних директора, који ће надзирати поштовање трговинских прописа и ризике по националну безбједност. Нвидија тражи и директора за усклађеност пословања са прописима, који ће одговарати одборовом комитету за именовања и корпоративно управљање.
Хуанг, суоснивач Нвидије који је компанију водио од оснивања 1993. године, поднио је оставку 12. новембра. Одбор је тада саопштио да је оставка услиједила након откривања његовог личног понашања које није било у складу са кодексом понашања, стандардима и културним нормама компаније. Крес је именована за привремену извршну директорку, а Џонс за првог предсједника одбора у историји Нвидије.
Хуанг је након оставке понудио да се врати на чело компаније, али је Џонс 17. новембра, током представљања кварталних резултата, рекао да одбор не намјерава да врати Хуанга на мјесто извршног директора, преноси Кликс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму