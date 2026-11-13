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Повећана овлаштења њемачких обавјештајних служби

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АТВ редакција
13.11.2026 16:34

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Немачке заставе и заставе ЕУ вијоре се испред зграде Рајхстага, Берлин, Немачка.
Фото: pexels/Niklas Jeromin

Њемачке обавештајне агенције добиле су већа овлаштења за борбу против шпијунаже, тероризма и саботажа у оквиру велике реформе коју су усвојили посланици Бундестага.

Реформа закона о обавјештајним службама усвојена је са 309 гласова "за", 190 "против" и 71 "уздржаним", пренијела је агенција ДПА.

Спољна обавјештајна агенција, Федерална обавештајна служба /БНД/ и Савезни завод за заштиту Устава /БфВ/ добијају додатне алате, као што су надзор телекомуникација и унакрсна провјера биометријских података.

У будућности, БфВ више неће бити ограничен на прикупљање информација и праћење појединаца. Под одређеним условима, агенцији ће бити дозвољено да тајно улази у домове и предузима мјере против експлозива или оружја. Хапшења или јавни претреси остају строго у надлежности полиције.

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БНД, такође, добија овлаштења за оперативне интервенције и моћи ће, на примјер, да онеспособи сервере који припадају хакерским групама у иностранству које спонзоришу друге државе, преноси Срна.

Вијеће састављено од бивших судија унапријед ће преиспитати законитост одређених мјера.

Циљ промјена је смањење зависности од информација које Њемачкој достављају обавјештајне службе пријатељских земаља.

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Тагови :

Њемачка

обавјештајна служба

информације

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