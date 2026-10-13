Повријеђено близу 150 просвјетних радника током демонстрација у Француској

Аутор:АТВ редакција
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У Француској је од почетка протеста ученика у септембру повријеђено 147 запослених у просвјети, пише лист "Монд" позивајући се на податке француског Министарства просвјете.
Лист наводи да је само јуче повријеђено 20 људи, међу којима је пет директора школа.
Ово је други највећи број повријеђених у просвјети у једном дану од почетка демонстрација, навео је "Монд".
Ученици средњих школа у Француској протестују због преоптерећених распореда, недостатка наставника и других проблема у образовном систему. Демонстрације су пратили и немири на појединим локацијама.
Према посљедњим подацима, приведено је укупно више од 6.800 људи, већином малољетника, преноси Срна.
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