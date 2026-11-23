Аутор:АТВ редакција
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У пожару који је избио у болници у Берлину повријеђено је најмање 15 особа, саопштила је данас полиција.
Полиција је покренула истрагу због сумње да је један од пацијената изазвао пожар након што је наводно запалио свој кревет на првом спрату берлинске болнице у насељу Лихтенберг, преноси њемачка ДПА.
Ватрогасна служба угасила је пожар, али се дим проширио и на друге дијелове зграде, због чега је дио болнице евакуисан.
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Тринаест особа задобило је мање повреде, док су медицинска сестра и осумњичени пироман, такође удахнули превише дима. Медицинска сестра је након третмана отпуштена из болнице док је пацијент задржан.
У току је истрага о узроку пожара, пише Срна.
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