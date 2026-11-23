Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најмање 24 људи погинуло је у пожару који је током викенда избио у фабрици слаткиша у индонежанском граду Чиканде, у области Серанг, потврђено је данас из полиције.
Ројтерс подсјећа да се пожар догодио у суботу, 21. новембра, али да власти нису могле да потврде број погинулих.
Свијет
Пожар у болници у Њемачкој, повријеђено 15 особа
Према ранијим извјештајима, у фабрици је у тренутку пожара било око 300 људи, а полиција је саопштила да се 50 њих води као нестало, те да има погинулих али да је тешко одредити њихов број.
Хроника
Огласила се полиција након дојаве бомбе у бањалучкој школи
Узрок пожара и даље је предмет полицијске истраге, а прелиминарне информације указују на то да се ради о кратком споју на клима-уређају, пише Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму