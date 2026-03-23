Пожар захватио породичну кућу: Погинули новинарка и њено троје дјеце

23.03.2026

17:05

Сједињене Америчке Државе је потресла страшна вијест – спортска новинарка Џеси Пирс (37) трагично је изгубила живот заједно са своје троје дјеце у пожару у породичној кући у Минесоти.

Пожар је избио у граду Вајт Бер Лејк, а ватрогасци су примили позив рано ујутру, нешто прије 5:30. Комшије су примјетиле пожар који се проширио на кров куће и одмах су алармирале службе, страхујући да су чланови породице заробљени унутра.

По доласку на лице мјеста, ватрогасци су затекли кућу потпуно захваћену пламеном.

– Наше најдубље саучешће свима погођенима овом трагедијом“, рекао је шеф ватрогасне службе Грег Питерсон.

Џеси Пирс је била дугогодишња НХЛ новинарка која је пратила НХЛ и била је колумнисткиња Минесота Вајлдса за званичну веб страницу лиге. НХЛ је ​​у саопштењу навео: Читава НХЛ породица изражава најдубље саучешће породици Пирс. Џеси је вољела игру и била је цијењени члан нашег тима десет година. Много ће нам недостајати.“

Током каријере, радила је и за Атлетик и била је једна од водитељки популарног подкаста Бардаун Бјутис.

Велика трагедија потресла је спортску заједницу и оставила дубок траг на колеге и навијаче.

