Познат узрок потпуне обуставе полијетања авиона у САД: Огласио се Шон Дафи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Америчка Федерална управа за авијацију (ФАА) издала је наредбу о потпуној обустави авио-саобраћаја широм Сједињених Америчких Држава због проблема у комуникационом систему који је утицао на све регионалне центре за контролу ваздушног саобраћаја.
Амерички министар саобраћаја Шон Дафи потврдио је да је ФАА увела такозвани ground stop, односно обуставу полијетања авиона на националном нивоу.
Свијет
Узбуна у цијелој Америци: Хитна забрана полијетања свих авиона на територији САД-а
Дафи је навео да је ријеч о „проблему у комуникацији који утиче на све центре за контролу ваздушног саобраћаја на рутираним ваздушним путевима“.
The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them.— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026
Техничари Федералне управе за авијацију истражују узрок проблема, а за сада нема додатних информација о томе колико би обустава могла да траје.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч1
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму