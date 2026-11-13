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Познат узрок потпуне обуставе полијетања авиона у САД: Огласио се Шон Дафи

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АТВ редакција
13.11.2026 22:34

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Авион је врста ваздухоплова чврсте конструкције са сопственим погоном, који производи узгон помоћу фиксних крила и омогућава лет кроз ваздух.
Фото: pexels/Mr Ozturk

Америчка Федерална управа за авијацију (ФАА) издала је наредбу о потпуној обустави авио-саобраћаја широм Сједињених Америчких Држава због проблема у комуникационом систему који је утицао на све регионалне центре за контролу ваздушног саобраћаја.

Амерички министар саобраћаја Шон Дафи потврдио је да је ФАА увела такозвани ground stop, односно обуставу полијетања авиона на националном нивоу.

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Дафи је навео да је ријеч о „проблему у комуникацији који утиче на све центре за контролу ваздушног саобраћаја на рутираним ваздушним путевима“.

Техничари Федералне управе за авијацију истражују узрок проблема, а за сада нема додатних информација о томе колико би обустава могла да траје.

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Тагови :

ФАА

авион

Америка

обустава саобраћаја

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