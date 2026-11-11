Познат узрок смрти руског амбасадора у САД

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Руски амбасадор у САД Александар Дарчијев преминуо је у Москви од хроничне болести, а додатне информације о датуму и мјесту сахране биће накнадно објављене, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Александар Никитич је преминуо данас у Москви од хроничне болести. Објавићемо додатне информације о датуму и мјесту сахране", објавила је Захарова на "Телеграму".
Руско Министарство спољних послова прима велики број порука саучешћа из цијелог свијета поводом смрти Дарчијева, додала је она, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму