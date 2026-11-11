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Познат узрок смрти руског амбасадора у САД

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АТВ редакција
11.11.2026 20:09

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Познат узрок смрти руског амбасадора у САД
Фото: МИД России

Руски амбасадор у САД Александар Дарчијев преминуо је у Москви од хроничне болести, а додатне информације о датуму и мјесту сахране биће накнадно објављене, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Александар Никитич је преминуо данас у Москви од хроничне болести. Објавићемо додатне информације о датуму и мјесту сахране", објавила је Захарова на "Телеграму".

Руско Министарство спољних послова прима велики број порука саучешћа из цијелог свијета поводом смрти Дарчијева, додала је она, преноси Срна.

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Тагови :

Александар Дарчијев

смрт

Сједињене Америчке Државе

Русија

узрок смрти

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