Познато ко је нападач из Кракова: У центру града убио 5, а ранио 12 особа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
"Могу да потврдим да је починилац пољски држављанин", изјавила је Катаржина Цисло, портпаролка полиције Малопољског војводства, за портал Онет, наводећи нове детаље о нападу који је узнемирио јавност у читавој земљи и широм Европе.
"Мушкарац код себе није имао никаква документа. Полиција је успјела да утврди његов идентитет оперативним радом", додала је она.
Свијет
Драматичан снимак из Кракова: Овако је полиција савладала нападача
Портал Онет је незванично сазнао да нападач из Кракова има 24 године. Он се тренутно налази на операцији, након што га је полиција упуцала. Према наводима пољских портала његово стање је критично.
Нешто раније дошло је до забуне пошто је градска полицијска управа у Кракову саопштила Пољској новинској агенцији да су, према прелиминарним информацијама, у пуцњави учествовала два починиоца, од којих је један рањен хицем из ватреног оружја.
Напад је извршен из аутомобила у покрету када је убијено 5 особа, док је 12 рањено. Мотив напада и идентитет починиоца није наведен.
Свијет
Масовна пуцњава у Кракову: Има мртвих и рањених
Пољски медији су пренијели и да је нападач код себе имао аутоматску пушку какву користе пољске безбједносне службе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
30 мин0
Република Српска
44 мин1
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч1
Свијет
30 мин0
Свијет
49 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму