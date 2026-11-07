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Познато ко је нападач из Кракова: У центру града убио 5, а ранио 12 особа

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АТВ редакција
07.11.2026 18:15

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Полицијски аутомобил паркиран је у ограђеном подручју након што је нападач отворио ватру на тргу у Кракову, у Пољској, у суботу, 7. новембра 2026. године, при чему је, према наводима надлежних, било мртвих и повријеђених.
Фото: Tanjug/AP/Beata Zawrze

"Могу да потврдим да је починилац пољски држављанин", изјавила је Катаржина Цисло, портпаролка полиције Малопољског војводства, за портал Онет, наводећи нове детаље о нападу који је узнемирио јавност у читавој земљи и широм Европе.

"Мушкарац код себе није имао никаква документа. Полиција је успјела да утврди његов идентитет оперативним радом", додала је она.

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Портал Онет је незванично сазнао да нападач из Кракова има 24 године. Он се тренутно налази на операцији, након што га је полиција упуцала. Према наводима пољских портала његово стање је критично.

Нешто раније дошло је до забуне пошто је градска полицијска управа у Кракову саопштила Пољској новинској агенцији да су, према прелиминарним информацијама, у пуцњави учествовала два починиоца, од којих је један рањен хицем из ватреног оружја.

Напад је извршен из аутомобила у покрету када је убијено 5 особа, док је 12 рањено. Мотив напада и идентитет починиоца није наведен.

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Пољски медији су пренијели и да је нападач код себе имао аутоматску пушку какву користе пољске безбједносне службе.

(Телеграф.рс)

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Краков

пуцњава у Кракову

Пољска

Нападач

Пуцњава

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