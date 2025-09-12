Познато колико коштају дронови који су ушли у Пољску

Извор:
Телеграф
12.09.2025
09:57
Недавни упад дронова у ваздушни простор Пољске поново је отворио питање цијена и трошкова ових летјелица. Према наводима пољских власти и војних аналитичара, радило се о дроновима типа Гербера, руској копији иранског модела Shahed-136, који се у употреби означава и као Геран-2.
Ови дронови спадају у категорију такозваних „камиказа летјелица“, чији је главни циљ да у ројевима пробију противваздушну одбрану и нанесу штету противничким циљевима. Њихова највећа предност је ниска цијена производње у односу на трошкове одбране.
Процјене се разликују: док се за Герберу наводи да кошта око 10.000 долара по комаду, за Схахед-136/Геран-2 цијене варирају од 20.000 до 80.000 долара. У појединим уговорима који су се појавили у јавности помињу се и цифре од преко 190.000 долара, али аналитичари истичу да такве суме укључују и трошкове транспорта, логистике и политичких аранжмана, па не одражавају реалну производну цијену.
За економију рата кључна је чињеница да неутрализација оваквих дронова кошта вишеструко више од њихове производње. На примјер, ракета за обарање често је неколико пута скупља од самог дрона, што Москви даје значајну предност у тактици исцрпљивања противника.
Управо због тога масовна производња и употреба ових летелица представља не само војни, већ и економски изазов за земље које се налазе под њиховим нападима.
