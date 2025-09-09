Logo
Предсједник Боливије у центру скандала: Сарадница тврди да неће да призна дијете

09.09.2025

09:49

Коментари:

0
Луис Арсе, предсједник Боливије
Фото: Tanjug / AP

Тужилаштво у Боливији покренуло је истрагу против предсједника Луиса Арсеа због сумње да је једној сарадници у Влади направио дијете, а затим одлучио да га не призна.

"Постоји истрага против Арсеа због кривичног дјела напуштања труднице, а сама жртва је наводно захтијевала да се случај држи у тајности", рекао је Освалдо Техерина, тужилац одјељења Кочабамбе за радио Фидес.

Истрага је покренута још 27. јула, али су документи тек сад испливали у јавност.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Регион

Снажна експлозија од‌јекнула Загребом: ''Шта је ово било''

Бивша висока званичница је након што је сазнала да је трудна обавијестила предсједника Арсеа, али је он одлучио да не призна дијете.

У судском документу се такође наводи да се она састајала са Арсеом и да је он избјегавао њене позиве како је њена трудноћа одмицала, чак и сада када се њихово наводно дијете родило крајем прошле године.

"Његова прва реакција је била да ме пита да ли сам сигурна да је он отац, на шта сам са сигурношћу рекла да јесте. Поновила сам му да након што сам раскинула с њим, нисам била ни са ким другим", рекла је жена.

Такође се напомиње да га је Арсе, након што је чуо вијест, замолио да "вијест држи у строгој тајности, с обзиром на то да се приближава изборна година и да ће он водити кампању".

Порекао очинство

На састанку у јулу прошле године, док је била у петом мјесецу трудноће, он је порекао очинство и изјавио да је стерилан јер се прије неколико година лијечио од рака.

Жена је такође неколико пута инсистирала да уради тест очинства, што је Арсе наводно одбио да уради чак и након рођења дјетета. Одбијао је да јој се јави на телефон, а на крају ју је и блокирао.

"Из свих горе наведених разлога, сматрала сам да је неопходно да покренем правни поступак. Нисам то учинила раније само да бих избјегла да нанесем штету његовој политичкој каријери, прво као предсједничког кандидата, а касније као првог сенатора за Ла Паз", наводи се у тужби.

Viktor Orban

Свијет

Орбан писмено захтијевао да ЕУ надокнади Мађарској трошкове заштите граница

Арсе је на конференцији за медије рекао да је за тужбу сазнао тек преко медија.

"Нисмо добили никакво обавјештење о овој ствари. Чим буде, бранићемо се свим одговарајућим законским прописима и са нашим приватним адвокатима, јер је ово лична ствар", изјавио је предсједник без даљег објашњења.

(Телеграф.рс)

Коментари (0)
