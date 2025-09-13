Предсједник Непала распустио парламент и позвао на изборе у марту

Извор:
Спутник Србија
13.09.2025
09:31
Коментари:0
Непалски председник Рамчандра Паудел распустио је парламент и позвао на нове изборе 5. марта, саопштила је његова канцеларија.
Ова објава је услиједила само неколико сати након што је Паудел именовао бившу предсједницу Врховног суда Сушилу Карки за привремену премијерку, прву жену на челу владе у историји земље, преноси Ројтерс.
„Предсједник је распустио Представнички дом и одредио 5. март 2026. године, четвртак, за изборе“, наводи се у саопштењу из предсједничког кабинета.
Карки је именована након два дана интензивних преговора између Паудела, начелника војске Ашока Раџа Сигдела и вођа протеста који стоје иза немира у Непалу, у којима је погинуло најмање 51 особа, а повријеђено више од 1.300.
Индија, јужни сусјед Непала, поручила је да се нада да ће развој догађаја помоћи у његовању мира и стабилности.
„Искрене честитке поштованој Сушили Карки на преузимању функције премијера привремене владе Непала. Индија је у потпуности посвећена миру, напретку и просперитету непалске браће и сестара“, рекао је индијски премијер Нарендра Моди у објави на друштвеној мрежи Икс.
Република Српска
Шулић: Идуће године први наступ Српске на сајму туризма у Њујорку
Протесте широм земље изазвала је забрана друштвених медија која је у међувремену укинута.
Насиље је престало тек након што је премијер Шарма Оли поднео оставку у уторак.
Непал се бори са политичком и економском нестабилношћу од укидања монархије 2008. године, док недостатак радних мјеста тера милионе младих људи да траже посао у другим земљама попут Јужне Кореје и Малезије и оних на Блиском истоку.
Свијет
Велики напредак Руса: Оборена 42 украјинска дрона
Земља од 30 милиона људи, смјештена између Кине и Индије, полако се вратила уобичајеном функционисању у петак, наводи Ројтерс.
Продавнице су поново отворене, аутомобили су поново на путевима, а полиција је пендрецима замијенила оружје које је користила раније ове недјеље.
(Спутњик)
Република Српска
10 ч0
Регион
10 ч0
Занимљивости
10 ч0
БиХ
10 ч0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
30
19
30
19
22
19
16
Тренутно на програму