Logo
Large banner

Предсједник Непала се хитно обратио: "Позивам грађане на преговоре"

09.09.2025

17:30

Коментари:

0
Предсједник Непала се хитно обратио: "Позивам грађане на преговоре"
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Непала Рам Чандра Паудел позвао је све стране, укључујући и грађане који протестују, да траже мирно рјешење кроз дијалог за текући покрет генерације З.

Он је напоменуо да, с обзиром на то да је оставка премијера КП Шарме Олија већ прихваћена, нација мора да се фокусира на рјешавање кризе без даљег крвопролића или штете.

"Позивам све стране да остану мирне, спријече даљу штету по нацију и дођу за преговарачки сто. У демократији, захтјеви које грађани износе могу да се ријеше кроз дијалог и преговоре", рекао је Паудел, преноси Himalaya News.

Запаљена кућа-Непал

Свијет

Премијер Непала поднио оставку, демонстранти му запалили кућу

Апел долази усред вишедневних насилних демонстрација у којима је најмање 21 особа погинула, а стотине повријеђено када су снаге безбиједности отвориле ватру на демонстранте испред Федералног парламента.

Демонстранти су касније упали у кључне владине институције, укључујући зграду парламента и Канцеларију предсједника у Шитал Нивасу.

Нереди у Непалу

Свијет

Демонстранти покушали упасти у парламент, више мртвих

Непалска војска је раније јавно позвала грађане, посебно младе, да остану уздржани и чувају историјско и културно насљеђе нације током овог периода немира, преноси Танјуг.

Подијели:

Тагови:

Nepal

demonstracije

nemiri

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Премијер Непала поднио оставку, демонстранти му запалили кућу

Свијет

Премијер Непала поднио оставку, демонстранти му запалили кућу

20 ч

1
Демонстранти покушали упасти у парламент, више мртвих

Свијет

Демонстранти покушали упасти у парламент, више мртвих

1 д

0
У Непалу први попис мајмуна

Занимљивости

У Непалу први попис мајмуна

3 мј

0
Поплаве у Непалу, најмање 200 мртвих

Свијет

Поплаве у Непалу, најмање 200 мртвих

11 мј

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner