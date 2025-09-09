Предсједник Непала се хитно обратио: "Позивам грађане на преговоре"

09.09.2025
17:30
Предсједник Непала Рам Чандра Паудел позвао је све стране, укључујући и грађане који протестују, да траже мирно рјешење кроз дијалог за текући покрет генерације З.
Он је напоменуо да, с обзиром на то да је оставка премијера КП Шарме Олија већ прихваћена, нација мора да се фокусира на рјешавање кризе без даљег крвопролића или штете.
"Позивам све стране да остану мирне, спријече даљу штету по нацију и дођу за преговарачки сто. У демократији, захтјеви које грађани износе могу да се ријеше кроз дијалог и преговоре", рекао је Паудел, преноси Himalaya News.
Апел долази усред вишедневних насилних демонстрација у којима је најмање 21 особа погинула, а стотине повријеђено када су снаге безбиједности отвориле ватру на демонстранте испред Федералног парламента.
Демонстранти су касније упали у кључне владине институције, укључујући зграду парламента и Канцеларију предсједника у Шитал Нивасу.
Непалска војска је раније јавно позвала грађане, посебно младе, да остану уздржани и чувају историјско и културно насљеђе нације током овог периода немира, преноси Танјуг.
