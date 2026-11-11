Представнички дом Конгреса одбацио покушај опозива Пита Хегсета

Аутор:АТВ редакција
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Представнички дом америчког Конгреса гласао је са 211 према 204 за упућивање приједлога за опозив министра одбране Пита Хегсета надлежном одбору, који контролише Републиканска странка, чиме је практично заустављена иницијатива републиканског конгресмена Томаса Месија из Кентакија.
Гласање је онемогућило да се о приједлогу за опозив расправља и гласа у пуном саставу Представничког дома, а готово је извјесно да та иницијатива неће бити разматрана до истека актуелног сазива Конгреса.
За упућивање приједлога Одбору за правосуђе, који контролишу републиканци, гласао је 211 посланик, док је 204 било против, наводи НПР Њуз.
Тиме је практично заустављена иницијатива коју је покренуо републикански конгресмен Томас Меси из Кентакија, један од ријетких чланова Републиканске странке који се отворено противе појединим потезима предсједника Доналда Трампа.
Сви републиканци, осим Месија, подржали су такав приједлог, чиме је иницијатива за опозив заустављена.
Лидер демократа у Представничком дому Хаким Џефрис изјавио је након гласања да неуспјех иницијативе не значи и крај политичке борбе против Хегсета.
Амерички предсједник Доналд Трамп поздравио је исход гласања, оцијенивши да је покушај демократа да опозову Хегсета „доживио потпуни неуспјех“.
Он је на друштвеним мрежама похвалио министра одбране, наводећи као његове успјехе операције у Венецуели и Ирану, рекордне резултате у регрутацији припадника оружаних снага и висок морал у војсци.
Трамп је Месија назвао „великим губитником“, истичући да је он био једини републиканац који није подржао Хегсета.
Амерички предсједник оптужио је демократе да злоупотребљавају институције САД и користе их у политичке сврхе, поручивши да томе мора да се стане на пут.
Меси је у понедјељак поднио приједлог за опозив, оптужујући Хегсета за тешка кршења дужности у вези са ратом против Ирана, америчким нападима на ту земљу, као и операцијама против наводних кријумчарских бродова у Карипском мору и источном дијелу Тихог океана.
Приједлог је обухватио и америчку операцију заробљавања предсједника Венецуеле Николаса Мадура без одобрења Конгреса, као и покушај кажњавања демократског сенатора Марка Келија из Аризоне због видео-поруке у којој је припадницима оружаних снага поручио да могу да одбију извршавање незаконитих наређења.
Хегсет је на конференцији за новинаре у Пентагону у уторак одбацио оптужбе и критиковао Месија, називајући га незадовољним и пораженим конгресменом, преноси Танјуг.
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