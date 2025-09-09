Премијер Непала поднио оставку, демонстранти му запалили кућу

09.09.2025
12:14
Коментари:1
Премијер Непала, К. П. Шарма Оли поднио је данас оставку након што су демонстранти на протестима који су избили због блокаде друштвених мрежа, која је укинута рано јутрос, запалили његову кућу, јавља Би-Би-Си (BBC) позивајући се на саопштење премијеровог кабинета.
Полиција је употребила сузавац да би растјерала окупљене на протестима, наводи Хималаја њуз, а иако су власти изјавиле да су снаге безбједности добиле инструкције да покажу уздржаност и да није дозвољена бојева муниција, било је извјештаја о повредама од ватреног оружја и метака.
У већем броју градова, укључујући и у главном граду Катмандуу, уведен је полицијски час, а затворене су и школе и међународни аеродром.
На протестима, демонстранти су између осталог запалили куће и министру унутрашњих послова Рамешу Лехаки, лидеру Комунистичке партије Непала, Пушпи Камалу Дахали, као и приватну школу у власништву министарке спољних послова, Арзу Деубе Ране, преноси АП.
Масовни насилни протест и напад на парламент почели су јуче у знак противљења забрани платформа друштвених медија, али су подстакнути растућим незадовољством политичким странкама, које велики број грађана криви за корупцију.
На насилним протестима у Непалу јуче је погинуло најмање 14 људи, а повријеђено је више десетина особа.
Непалска влада саопштила је 4. септембра да је блокирала већину платформи друштвених медија, укључујући Фејсбук, Икс и Јутјуб, због тога што те компаније нису испоштовале прописе према којима морају да се региструју код владе.
Предлог закона, који није усвојен у парламенту Непала, наишао је на широке критике као алат за цензуру и кажњавање противника, који своје ставове износе на интернет, преноси Танјуг.
