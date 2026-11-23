Аутор:АТВ редакција
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Свјетска рекордерка у роњењу на дах Жанин Грасмајер преминула је у 33. години, саопштила је њена породица.
У саопштењу није откривен узрок смрти, али је напоменуто да није ријеч о несрећи на роњењу, преносе холандски медији.
Грасмајер је први пут поставила свјетски рекорд 2013. године, када је имала само 20. година, заронивши 90 метара у Грчкој без кориштења било какве опреме.
Након што је тај рекорд оборен, она је поново преузела титулу 2016. године, када је достигла дубину од 92 метра и изронила за нешто мање од четири минута.
Њена породица наводи да ће је памтити као "љубазну, спонтану и снажну жену која је вољена авантуре" и одлучно тежила остварењу својих циљева, преноси Срна.
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