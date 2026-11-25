Аутор:АТВ редакција
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Десетине породица у источном Конгу тврде да не могу да пронађу тијела својих рођака преминулих у актуелној епидемији еболе, а неки наводе да су њихови ближњи сахрањени без њиховог знања.
Ове седмице испред мртвачнице главне болнице у Бенију, у покрајини Сјеверни Киву, окупила се већа група људи. Тражили су одговоре и протестовали због, како тврде, потпуног немара у поступању са посмртним остацима, пише „Ројтерс“.
Болнички званичници, тимови задужени за сахране и локалне власти поручили су породицама да покушавају да пронађу нестала тијела, али нису одговорили на захтјеве за коментар.
Овакви инциденти могли би додатно да наруше повјерење у здравствене установе у региону. Тимови за сузбијање еболе већ дуго се суочавају са неповјерењем јавности и честим нападима локалних заједница, које сумњају у званичне мјере власти.
Према званичним подацима, Бени од почетка новембра биљежи више нових случајева еболе него било које друго подручје. На тај град отпада око петине свих инфекција пријављених у том периоду.
Од почетка епидемије у мају, у граду је заражено више од 1.000 људи, док је око 650 преминуло.
Међу окупљенима је био и Мате Касерека, који је испричао да је његова породица дошла у мртвачницу како би преузела тијело 19-годишњег брата и сахранила га.
Током епидемије, жртве сахрањују специјализовани тимови, углавном из Црвеног крста, како би се смањио ризик од ширења заразе. Породицама је дозвољено да присуствују сахрани, а понекад морају саме да обезбиједе ковчег.
„Прво су нам рекли да донесемо ковчег, па смо га купили и допремили у мртвачницу. Након што је особље помогло другим породицама да преузму тијела, почели су да траже мог млађег брата. Нажалост, нису успјели да га пронађу“, рекао је Касерека.
Он је навео да је породица потом упућена назад у центар за лијечење еболе, гдје му је брат преминуо, како би провјерили да ли је тијело можда остало тамо.
Међутим, особље им је рекло да документација потврђује да је тијело већ пребачено у мртвачницу.
„Обавили смо све формалности које су од нас тражили, али до данас га још нисмо пронашли“, додао је.
Розет Сатондва, која је сједила у близини, испричала је да јој је зет преминуо у болници два дана раније. Породица је планирала да га сахрани у уторак, али су тада сазнали да је сахрана обављена дан раније.
„Нико нас није обавијестио шта се дешава“, рекла је она.
Сатондва је додала да су рођаци касније тражили да им покажу гроб. На мјесто сахране довели су његову удовицу и дјецу, јер нису могли да присуствују самом укопу.
Ричард Касерека Мупанда, рођак несталог 19-годишњака, рекао је да је у понедјељак са радницима Црвеног крста ушао у мртвачницу како би сам потражио тијело младића, али безуспјешно.
Он је истакао да потрагу додатно отежава стање тијела у мртвачници.
„Тијела почињу да се распадају. Не знамо да ли су нека од њих већ преузеле друге породице или су још увијек унутра“, рекао је он.
(Индекс)
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