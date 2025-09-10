Преминуо Чарли Кирк

Извор:
10.09.2025
Чарли Кирк (31) сарадник Доналда Трампа који је упуцан током своје турнеје "American Comeback"на Универзитету Јута Вали, преминуо је.
„Велики и легендарни, Чарли Кирк, је мртав,“ написао је предсједник на "Truth Social".
„Нико није разумио или имао срце омладине у Сједињеним Америчким Државама боље од Чарлија. Вољели су га и дивили му се СВИ, посебно ја, и сада више није са нама. Меланија и ја изражавамо саучешће његовој прелијепој жени Ерики и породици. Чарли, волимо те!“
Чарли Кирк је преминуо и проглашен је мртвим", пренијели су амерички медији.
У саопштењу Универзитета Јута Вели послатом америчким медијима, укључујући Њујорк тајмс и Фокс њуз, наводи се да су хици испаљени из зграде удаљене око 200 јарди (182 метра).
JUST IN - Charlie Kirk pronounced dead, age 31. pic.twitter.com/OtX2nX06su— Disclose.tv (@disclosetv) September 10, 2025
Кирк је амерички десничарски политички активиста, аутор и медијска личност. Суоснивач је организације "Turning Point" УСА (ТПУСА), гдје од оснивања 2012. године обавља функцију извршног директора. Кирк води више организација под окриљем "Turning Point" мреже.
Предсједник САД Доналд Трамп огласио се након што је у Јути упуцан Чарли Кирк, након њега се огласио и потпредсједник САД Џеј Ди Венс.
