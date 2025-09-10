Logo
Large banner

Преминуо Чарли Кирк

Извор:

Блиц

10.09.2025

22:51

Коментари:

1
Предсједник Америке Доналд Трамп и његов савезник, активиста Чарли Кирк
Фото: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Чарли Кирк (31) сарадник Доналда Трампа који је упуцан током своје турнеје "American Comeback"на Универзитету Јута Вали, преминуо је.

„Велики и легендарни, Чарли Кирк, је мртав,“ написао је предсједник на "Truth Social".

„Нико није разумио или имао срце омладине у Сједињеним Америчким Државама боље од Чарлија. Вољели су га и дивили му се СВИ, посебно ја, и сада више није са нама. Меланија и ја изражавамо саучешће његовој прелијепој жени Ерики и породици. Чарли, волимо те!“

Чарли Кирк је преминуо и проглашен је мртвим", пренијели су амерички медији.

У саопштењу Универзитета Јута Вели послатом америчким медијима, укључујући Њујорк тајмс и Фокс њуз, наводи се да су хици испаљени из зграде удаљене око 200 јарди (182 метра).

Кирк је амерички десничарски политички активиста, аутор и медијска личност. Суоснивач је организације "Turning Point" УСА (ТПУСА), гдје од оснивања 2012. године обавља функцију извршног директора. Кирк води више организација под окриљем "Turning Point" мреже.

Предсједник САД Доналд Трамп огласио се након што је у Јути упуцан Чарли Кирк, након њега се огласио и потпредсједник САД Џеј Ди Венс.

Подијели:

Таг:

Чарли Кирк

Коментари (1)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

21

Изгорјело ауто Небојше Вукановића: Возило превезено у круг ПУ Требиње

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner