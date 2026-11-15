Преминуо дјечак (15), позлило му је на часу физичког: Трагедија у САД-у

Аутор:АТВ редакција
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Петнаестогодишњи Леви Кари, млади амерички фудбалер и члан средњошколске екипе Игл Ривер из Енкориџа на Аљасци, преминуо је 6. новембра након што је доживио срчани застој и срушио се током часа физичког васпитања.
Кари је хитно превезен у болницу „Провиденс“, након што му је указана помоћ реанимацијом. Љекари су га смјестили на одјељење интензивне његе, гдје се борио за живот, али је исте вечери, у 21.49 по локалном времену, проглашен мождано мртвим.
Његова породица потом је донијела тешку одлуку да донира његове органе, док су пријатељи покренули акцију прикупљања новца како би им помогли у покривању медицинских и других трошкова.
Према ријечима његових родитеља, Леви је рођен са срчаним проблемом, али је раније оперисан, након чега је његово стање било санирано.
- Операција је практично ријешила проблем. Осим тога, био је као свако друго дијете, рекао је његов отац Џејмс за локални медиј „Аљасас њуз сорс“.
Само неколико дана након његове смрти, уврштен је међу најбоље дефанзивне играче на Аљасци. Био је висок око 190 центиметара и важио је за једног од перспективнијих младих фудбалера.
Од њега се емотивном поруком опростио и његов клуб.
- Леви је био син, пријатељ, саиграч, брат и драгоцјен члан наше породице Вулф. Његов живот је имао значај, његово присуство је оставило траг, а успомене које је створио са саиграчима и тренерима заувијек ће остати дио нашег тима – навели су из клуба.
Више од 500 људи присуствовало је Левијевој сахрани у сриједу, док је хуманитарна акција за помоћ његовој породици прикупила више од 57.000 долара.
(Телеграф)
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