Принц Хари посјетио гроб краљице Елизабете: Морао је да тражи посебно одобрење

Војвода од Сасекса посјетио је данас гроб краљице Елизабете Друге након доласка у Велику Британију.
Принц Хари слетио је у Лондон јутрос и одвезли су га до замка Виндзор, гдје је положио вијенац и цвијеће и одао приватну почаст својој покојној баки у капели Светог Џорџа, на трећу годишњицу њене смрти, преноси британски Телеграф.
Он је морао да затражи посебно одобрење да посјети посљедње почивалиште покојне краљице, исто као и претходне године.
У исто вријеме, принц и принцеза од Велса налазили су се само 13 километара даље, са друге стране Великог парка у Виндзору, гдје су присуствовали заједничком јавном догађају у знак сјећања на покојну краљицу.
Док су уз чај и колаче разговарали са чланицама огранка Женског института у Санингдејлу, принц Вилијам је рекао да "не може да повјерује да су већ прошле три године" од смрти његове баке.
На питање о дјеци, признао је да је његов млађи син, принц Луи који има седам година, "права личност", али и "заиста добар дјечак", док принц Џорџ, који има 12 година, зна како да се понаша у јавности, али да је "иза затворених врата то сасвим друга прича".
Принцеза је открила да су она и дјеца током љетњег распуста "правили рукотворине у сваком ћошку куће".
Покојна краљица сахрањена је у Меморијалној капели краља Џорџа ВИ, поред свог супруга, родитеља и сестре.
Војвода од Сасекса, који је посљедњи пут боравио у Великој Британији у априлу, провешће неколико дана учвршћујући везе са својим хуманитарним организацијама које дјелују у Великој Британији.
Наводно се веома радовао овом путовању, а извори су открили да је "у заиста добром психичком стању" и да је "позитиван", пише Телеграф.
