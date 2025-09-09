Logo
Large banner

Принц Хари посјетио гроб краљице Елизабете: Морао је да тражи посебно одобрење

09.09.2025

15:09

Коментари:

0
Принц Хари посјетио гроб краљице Елизабете: Морао је да тражи посебно одобрење
Фото: Танјуг/АП

Војвода од Сасекса посјетио је данас гроб краљице Елизабете Друге након доласка у Велику Британију.

Принц Хари слетио је у Лондон јутрос и одвезли су га до замка Виндзор, гдје је положио вијенац и цвијеће и одао приватну почаст својој покојној баки у капели Светог Џорџа, на трећу годишњицу њене смрти, преноси британски Телеграф.

Он је морао да затражи посебно одобрење да посјети посљедње почивалиште покојне краљице, исто као и претходне године.

Претучена навијачица

Остали спортови

Узнемирујући призори: Жена завршила у крви током туче навијача

У исто вријеме, принц и принцеза од Велса налазили су се само 13 километара даље, са друге стране Великог парка у Виндзору, гдје су присуствовали заједничком јавном догађају у знак сјећања на покојну краљицу.

Док су уз чај и колаче разговарали са чланицама огранка Женског института у Санингдејлу, принц Вилијам је рекао да "не може да повјерује да су већ прошле три године" од смрти његове баке.

огњен тадић

Република Српска

Тадић: Довољно кратко и потпуно јасно

На питање о дјеци, признао је да је његов млађи син, принц Луи који има седам година, "права личност", али и "заиста добар дјечак", док принц Џорџ, који има 12 година, зна како да се понаша у јавности, али да је "иза затворених врата то сасвим друга прича".

Принцеза је открила да су она и дјеца током љетњег распуста "правили рукотворине у сваком ћошку куће".

Сергеј Лавров

БиХ

Лавров: Запад гура Бошњаке у сукоб са Србима и Хрватима

Покојна краљица сахрањена је у Меморијалној капели краља Џорџа ВИ, поред свог супруга, родитеља и сестре.

Војвода од Сасекса, који је посљедњи пут боравио у Великој Британији у априлу, провешће неколико дана учвршћујући везе са својим хуманитарним организацијама које дјелују у Великој Британији.

Наводно се веома радовао овом путовању, а извори су открили да је "у заиста добром психичком стању" и да је "позитиван", пише Телеграф.

Подијели:

Тагови:

принц Хари

kraljica Elizabeta II

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Зворнику претучен полицијски инспектор, нападач ухапшен

Хроника

У Зворнику претучен полицијски инспектор, нападач ухапшен

17 ч

1
Упозорење метеоролога: Пријети више појава

Друштво

Упозорење метеоролога: Пријети више појава

17 ч

0
Ајна Ђукић оптужена за брутално убиство мајке

Хроника

Ајна Ђукић оптужена за брутално убиство мајке

17 ч

0
Тадић: Довољно кратко и потпуно јасно

Република Српска

Тадић: Довољно кратко и потпуно јасно

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner