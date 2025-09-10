Принц Хари стигао у Кларенс Хаус: Видјеће оца који болује од рака послије више од годину дана

10.09.2025
18:53
Британски принц Хари је стигао у Кларенс Хаус да се састане са краљем и својим оцем Чарлсом Трећим који болује од рака.
То ће бити њихов први сусрет послије више од годину дана, пренио је Sky News.
Посљедњи пут отац и син су се видјели у фебруару 2024. године када је војвода од Сасекса одлетио у Лондон након што је монарх објавио да се лијечи од рака.
Принц Хари се тренутно налази у Великој Британији, а раније у сриједу је посјетио Центар за студије повреда од експлозије на Империјал колеџу у Лондону, институцији са којом има блиске везе. Војвода је од понедјељка, када се вратио у Британију, организовао низ догађаја.
BREAKING: Prince Harry has arrived at Clarence House to meet the Kinghttps://t.co/w0Y1Zbob49— Sky News (@SkyNews) September 10, 2025
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/D2FRd1iQoF
Свој четвородневни радни боравак започео је остављањем цвијећа на посљедњем почивалишту своје баке, краљице Елизабете Друге, како би обиљежио трећу годишњицу њене смрти.
Војвода је и даље отуђен од свог старијег брата, принца од Велса, који је у сриједу отпутовао у Кардиф како би се на Свјетски дан превенције самоубистава упознао са центром за ментално здравље, без икаквих изгледа да ће се њих двојица састати.
