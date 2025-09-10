Logo
Large banner

Принц Хари стигао у Кларенс Хаус: Видјеће оца који болује од рака послије више од годину дана

10.09.2025

18:53

Коментари:

0
Принц Хари стигао у Кларенс Хаус: Видјеће оца који болује од рака послије више од годину дана
Фото: Танјуг/АП

Британски принц Хари је стигао у Кларенс Хаус да се састане са краљем и својим оцем Чарлсом Трећим који болује од рака.

То ће бити њихов први сусрет послије више од годину дана, пренио је Sky News.

Посљедњи пут отац и син су се видјели у фебруару 2024. године када је војвода од Сасекса одлетио у Лондон након што је монарх објавио да се лијечи од рака.

принц Вилијам

Сцена

Сукоб Кејт и Меган не престаје: Да ли браћа због жена не причају?

Принц Хари се тренутно налази у Великој Британији, а раније у сриједу је посјетио Центар за студије повреда од експлозије на Империјал колеџу у Лондону, институцији са којом има блиске везе. Војвода је од понедјељка, када се вратио у Британију, организовао низ догађаја.

Свој четвородневни радни боравак започео је остављањем цвијећа на посљедњем почивалишту своје баке, краљице Елизабете Друге, како би обиљежио трећу годишњицу њене смрти.

Принц Хари

Свијет

Принц Хари посјетио гроб краљице Елизабете: Морао је да тражи посебно одобрење

Војвода је и даље отуђен од свог старијег брата, принца од Велса, који је у сриједу отпутовао у Кардиф како би се на Свјетски дан превенције самоубистава упознао са центром за ментално здравље, без икаквих изгледа да ће се њих двојица састати.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

принц Хари

Краљ Чарлс III

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Krave Stoka Goveda

Свијет

Епидемија болести плавог језика у Мађарској

13 ч

0
Мистерија видиковца над Дрином: Остаци велике богомоље привлаче археологе

Занимљивости

Мистерија видиковца над Дрином: Остаци велике богомоље привлаче археологе

13 ч

0
Стевандић: Пакосна одлука Уставног суда

БиХ

Стевандић: Пакосна одлука Уставног суда

13 ч

1
Ови дијелови БиХ нека се спреме: Стигло ново упозорење метеоролога

Друштво

Ови дијелови БиХ нека се спреме: Стигло ново упозорење метеоролога

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

21

Изгорјело ауто Небојше Вукановића: Возило превезено у круг ПУ Требиње

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner