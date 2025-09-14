Logo

Приредила освету на дан сахране бившег мужа: Био је серијски прељубник, али ово је све изненадило

14.09.2025

20:35

Коментари:

0
Приредила освету на дан сахране бившег мужа: Био је серијски прељубник, али ово је све изненадило
Фото: Pixabay

Прељуба је рана која се ријетко када у потпуности зацијели. Иако неки пронађу снагу да опросте, у већини случајева издаја заувијек оставља горчину и неповратно мијења однос. Исповијест једне жене показала је колико дубоко прељуба може да "зарије нож" у срце превареног партнера и то чак и након његове смрти.

Смрт бившег мужа и "посљедња освета"

Једна читатељка обратила се колумни "Dear Prudence" у магазину Слате након што је њена сестра, Присила, шокирала цијелу породицу. Присила се развела због серијских прељуба бившег мужа, а када је недавно преминуо, одлучила је да се на необичан начин освети чак и на његовој сахрани.

Наиме, док су се окупљени спремали за опело на гробљу, изнад њих се појавио авион који је на небу исписивао ријечи "Добро се ослободисмо!". Тек касније је откривено да је баш Присила унајмила компанију за исписивање порука на небу, о чему је чак и поносно говорила.

Роберт

Свијет

Роберт 37 година покушава да докаже своју невиност

Дјеца су се окренула против ње

Њена дјеца нису могла да повјерују да би њихова мајка могла да оде тако далеко. Шокирани потезом, потпуно су је искључили из живота. Њеној сестри, која је била свједок догађаја и која и даље одржава близак однос са нећацима, сада су јасно поручили: уколико жели да остане дио њихових живота, мора потпуно да се одрекне Присиле.

Имовина Републике Дрпске-13092025

Република Српска

Борба за имовину - борба је за природне ресурсе Српске

Тешка одлука између породице и морала

Колумнисткиња Жене Десмонд-Харис, која пише, истакла је да одговор заправо лежи у личним вриједностима жене која је тражила савјет.

"Није важно да ли ја мислим да је натпис на небу био толико дегутантан да заслужује прекид контакта. Важно је какав живот ти желиш и са ким желиш да га дијелиш", написала је.

Према њеном савјету, жена би требало да замисли два сценарија: у првом остаје уз своју сестру без обзира на њен чин, а у другом стаје уз дјецу и одлучује да се дистанцира од Присиле. Онда треба да процијени уз коју одлуку осјећа мир и то је највјероватније њен прави одговор.

зоран тегелтија

Република Српска

Зоран Тегелтија повријеђен у несрећи, превезен на УКЦ

Да ли заслужује опроштај?

Стручњаци за породичне односе, попут Ферн Шумер Чепмен, наглашавају да је прекид контакта са чланом породице понекад неизбјежан. Разлози могу бити недостатак поштовања, моралне разлике, одбијање да се призна лоше понашање или чак нарцисоидност. Када се погледа кроз ту призму, Присилин потез лако може да се сврста у било коју од тих категорија.

Одлука, међутим, није једноставна. С једне стране, жена не жели да угрози однос са својим нећацима, али с друге, Присила је и даље њена сестра. И можда јој управо сада, послије свега, треба највећа подршка.

(Она.рс)

Подијели:

Тагови:

sahrana

osveta

прељуба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Споро тече повратак Срба на огњишта у ФБиХ

Република Српска

Споро тече повратак Срба на огњишта у ФБиХ

2 ч

0
Дебљина

Савјети

Ове намирнице вам могу помоћи у смањењу целулита након порођаја

2 ч

0
Џенифер Лопез најавила јесењи тренд за којим жене луде

Сцена

Џенифер Лопез најавила јесењи тренд за којим жене луде

2 ч

0
Сређујете кућу? Обавезно баците ових 6 ствари, вјерује се да доносе несрећу

Савјети

Сређујете кућу? Обавезно баците ових 6 ствари, вјерује се да доносе несрећу

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

11

Заставу ОВК поставили на Амбасаду Србије

21

53

Епска драма у финалу: Шенгун трагичар

21

48

Вељко Ражнатовић запалио Инстаграм позирајући на јахти

21

42

Медведев: Јединствена Русија бориће се за побједу 2026. године

21

40

Огласила се УИО БиХ о несрећи Зорана Тегелтије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner