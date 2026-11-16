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Приведена три тинејџера због планирања терористичког напада у Пољској

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АТВ редакција
16.11.2026 11:18

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Наоружани полицајци обезбјеђују ограђени простор након што је нападач отворио ватру на тргу у Кракову, у Пољској, у суботу, 7. новембра 2026. године, при чему је, према наводима надлежних, било мртвих и повређених.
Фото: AP Photo/Beata Zawrzel/Tanug

Пољска агенција за унутрашњу безбједност привела је тројицу тинејџера осумњичених за припрему терористичког напада, изјавио је министар задужен за пољске специјалне службе Томаш Сјемоњак.

"Осумњичени су шеснаестогодишњак и двојица седамнаестогодишњака и повезани су са међународним неонацистичким покретом", објавио је Сјемоњак на "Иксу".

Истражиоци су посебну пажњу посветили двојици седамнаестогодишњака, за које власти тврде да су размјењивали информације путем интернет апликација о експлозиву домаће израде, импровизованом ватреном оружју и пиротехничким материјалима намијењеним за употребу у терористичком нападу.

Током претреса просторија које је користио један од осумњичених, полицајци су заплијенили хемијске супстанце које би могле да се искористе за производњу експлозива.

Суд је наредио да двојица седамнаестогодишњака буду задржана у притвору, а шеснаестогодишњак је послат у притворски дом за малољетнике.

Из регионалног тужилаштва у Гдањску саопштено је да истрага још траје и да тужиоци раде на идентификовању осталих особа умијешаних у активности групе и утврђивању пуног обима планираних злочина.

Хапшења су услиједила након оружаног напада и убистава шест људи на главном тргу у Кракову раније овог мјесеца.

Влада је саопштила да је наоружани човјек можда био инспирисан крајње десничарском идеологијом. Пољска национално оријентисана опозиција одбацила је такву везу, преноси Срна.

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Тагови :

Пољска

привођење

Терористички напад

малољетници

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