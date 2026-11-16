Приведена три тинејџера због планирања терористичког напада у Пољској

Аутор:АТВ редакција
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Пољска агенција за унутрашњу безбједност привела је тројицу тинејџера осумњичених за припрему терористичког напада, изјавио је министар задужен за пољске специјалне службе Томаш Сјемоњак.
"Осумњичени су шеснаестогодишњак и двојица седамнаестогодишњака и повезани су са међународним неонацистичким покретом", објавио је Сјемоњак на "Иксу".
Истражиоци су посебну пажњу посветили двојици седамнаестогодишњака, за које власти тврде да су размјењивали информације путем интернет апликација о експлозиву домаће израде, импровизованом ватреном оружју и пиротехничким материјалима намијењеним за употребу у терористичком нападу.
Током претреса просторија које је користио један од осумњичених, полицајци су заплијенили хемијске супстанце које би могле да се искористе за производњу експлозива.
Суд је наредио да двојица седамнаестогодишњака буду задржана у притвору, а шеснаестогодишњак је послат у притворски дом за малољетнике.
Из регионалног тужилаштва у Гдањску саопштено је да истрага још траје и да тужиоци раде на идентификовању осталих особа умијешаних у активности групе и утврђивању пуног обима планираних злочина.
Хапшења су услиједила након оружаног напада и убистава шест људи на главном тргу у Кракову раније овог мјесеца.
Влада је саопштила да је наоружани човјек можда био инспирисан крајње десничарском идеологијом. Пољска национално оријентисана опозиција одбацила је такву везу, преноси Срна.
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