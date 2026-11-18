Аутор:АТВ редакција
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Широм Француске приведено је око 7.200 људи од почетка масовних протеста поводом раста трошкова живота, изјавио је француски министар правде Жералд Дарманин.
"До сада је приведено 7.184 људи, од којих су 4.523 одрасла и 2.661 малољетник", рекао је Дарманин на саслушању пред парламентарном комисијом.
Он је навео да је отворено више од 3.000 судских случајева, у којима је више од 460 људи добило затворске казне, од којих је 195 и завршило иза решетака, преноси лист "Фигаро".
Протести у Француској почели су средином септембра, када су средњошколци изашли на улице у париским предграђима захтијевајући побољшање стања у школама.
Касније су им се придружили грађани незадовољни растом цијена, а акције су се прошириле и на друге регије.
Највеће демонстрације широм земље одржане су 17. октобра, а према подацима француског Министарства унутрашњих послова, учествовало је око 550.000 људи. Француске снаге реда користиле су против демонстраната сузавац, шок-бомбе и водене топове, преноси Срна.
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