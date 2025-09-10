Признали да су били пијани: Родитељи оставили дијете у колицима поред језера

10.09.2025
Родитељи деветомјесечног Луке, који је прошле недјеље остављен код језера Винерберг у Аустрији, коначно су пронађени на жељезничкој станици у Хителдорфу.
Они су одмах ухапшени. Мајка је саслушана јуче, а очекује се да ће отац бебе бити испитан данас.
Мајка је полицији признала да су тог дана конзумирали алкохол и да су онда одлучили да оду јер се плашила да ће јој полиција одузети дијете.
Људи који су тог дана били на плажи код језера кажу да су се родитељи јако лоше понашали према беби, да је жена с њим неколико пута ушла у воду иако је беба плакала.
Када су јој пролазници приговорили због понашања према дјетету, они су се покупили и одмах отишли. Убрзо након тога, отац се са колицима вратио до језера, оставио је дијете и побјегао.
Мајка је поријеклом из Украјине, отац из Италије и полиција вјерује да беба Лука није њихово једино дијете.
Наводно њихово двоје старије дјеце чувају рођаци у Украјини.
Украјинка, која има одређене сметње у развоју, рекла је полицији да се свега сјећа.
Против родитеља поднијета је пријава због занемаривања дјетета, а очекује се да ће беба Лука бити смјештен у хранитељску породицу.
Мали Лука може бити дат на усвајање искључиво ако се родитељ с тим сложе.
Полиција је спровела истрагу да ли беба можда има неке рођаке у Аустрији, али једини који би могли да преузму бригу о њему живе у Украјини, преноси Телеграф.
