Проблеми на аеродромима: Повратак Путина у Москву био отежан?

Аутор:АТВ редакција
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Украјински напад дроновима усмјерен ка Москви изазвао је снажне експлозије и пореметио ваздушни саобраћај, а због застоја у летовима је био отежан и повратак предсједника Русије Владимира Путина са самита у Туркменистану.
Градоначелник Москве Сергеј Собјањин објавио је да је противваздушна одбрана пресрела 15 беспилотних летјелица које су се кретале ка руској пријестоници.
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Према његовим наводима, хитне службе упућене су на мјеста на којима су пали остаци дронова.
Руски медији извијестили су о снажним експлозијама у јужним дијеловима Москве. Гласни удари су се чули у насељима Капотња, Котелники, Љублино, Царицино и Чертаново, као и у другим дијеловима шире градске области.
Руски извори извијестили су и о уништавању малих извиђачких балона. Становништву је савјетовано да не прилазе сумњивим предметима и остацима летјелица и да о њима обавијесте службе на броју 112.
Према извјештају азербејџанске новинске агенције АПА, позивајући се на њену дописничку мрежу у Русији, током претходна 24 сата забиљежено је више од 370 кашњења и 62 отказивања летова на московским аеродромима.
Највише поремећаја пријављено је на Внукову, са 158 кашњења и 38 отказаних летова, и Шереметјеву, са 157 кашњења и 11 отказивања. На Домодедову је пријављено 58 кашњења и 13 отказаних летова.
Енглеско издање украјинског портала "Њу Војс оф Јукрејн", позивајући се на независни руски медиј Агентство и податке руске агенције за ваздушни саобраћај Росавијација, објавило је да су аеродроми Внуково, Жуковски и Домодедово током ноћи били затворени приближно шест до седам сати. Према том извјештају, редован рад обновљен је око 7 часова ујутру.
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На друштвеним мрежама појавиле су се тврдње да је Владимир Путин, након самита Заједнице независних држава у Туркменистану, имао проблема са повратком у Москву.
У појединим објавама наводи се да је неколико авиона из летачког одреда "Русија" кружило у близини пријестонице док су летови били ограничени.
"Ројтерс" је 6. октобра извијестио о једном од највећих пријављених напада дроновима на Москву и околну област. Према руским званичницима, више од 650 дронова било је усмјерено ка пријестоници, док је у Московској области 185 беспилотних летјелица оборено или неутралисано. У нападима су, према регионалним властима, погинуле двије особе.
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"Ројтерс" је нагласио да поједине тврдње о погођеним објектима нису могле одмах да буду независно провјерене. Тај извјештај показује размјере претходних напада, али сам по себи не потврђује све наводе о догађајима 9. октобра.
Закључно: поремећаји на московским аеродромима и велики број кашњења и отказивања поткријепљени су медијским извјештајима. Наводи о 15 оборених дронова потичу од градоначелника Москве, док тврдње о блокираном Путиновом лету и координисаној употреби балона за сада остају непотврђене.
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