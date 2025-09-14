Пронађена тијела жене и двоје дјеце у језеру

Извор:
Агенције
14.09.2025
14:18
Полиција у Чикагу води истрагу након што су у суботу на југу града из језера Мичиген извучена тијела три особе, међу којима су и двоје дјеце.
Према првим информацијама, смртни случајеви су повезани и могуће је да потичу из породичног сукоба, саопштила је полиција.
Прво тијело, беба дјевојчица, пронађено је око 11:23 часова у близини плаже на 57. улици. Дјевојчица је извучена из воде и проглашена мртвом на лицу мјеста.
Касније током дана, у близини плаже на 63. улици, око 14:23 часова, из воде су извучени и тијело шестогодишњег дјечака и 31-годишње жене. Обоје су такође проглашени мртвима на мјесту догађаја.
Идентитет жртава још није потврђен, саопштила је Канцеларија мртвозорника округа Кук.
Полиција је навела да тренутно не трага за осумњиченима, а истрага је у току и очекују се резултати обдукције.
