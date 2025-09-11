Logo
Large banner

Пронађено оружје којим је убијен Чарли Кирк, хитно се огласио ФБИ: Имамо и отиске

Извор:

Телеграф

11.09.2025

15:49

Коментари:

0
Пронађено оружје којим је убијен Чарли Кирк, хитно се огласио ФБИ: Имамо и отиске
Фото: Танјуг/АП

Пронађено је оружје за које се вјерује да је коришћено у јучерашњој пуцњави на савезника Доналда Трампа, Чарлија Кирка, али осумњичени је и даље у бјекству, потврдиле су власти на конференцији за медије.

Агент ФБИ-а Роберт Бохлес изнео је најновије информације о случају.

"Могу да вам кажем да смо пронашли оно за шта вјерујемо да је оружје коришћено у јучерашњој пуцњави, а то је снажна репетирајућа пушка", изјавио је Бохлес.

Објаснио је како је оружје лоцирано и који су сљедећи кораци.

"Та пушка је пронађена у шумовитом подручју гдје је нападач побјегао. Лабораторија ФБИ-а анализираће ово оружје", рекао је.

Еди Рама

Регион

Еди Рама представио новог члана владе: Диела је прва АI министарка на свијету

Уз пушку, истражитељи су пронашли и друге важне трагове.

Бохлес је додао да су пронашли и отисак длана и отиске подлактице за анализу.

"Успjели смо да пратимо кретање осумњиченог. Стигао је у кампус, пратили смо га степеницама на кров. Послије пуцњаве смо му пратили кретање, када је скочио са зграде и побјегао из кампуса. Истражитељи су чешљали тај комшилук. Имамо добре снимке осумњиченог, али нећемо то пустити засад. Ако не успијемо да га лоцирамо, онда ћемо дати снимак медијима и тражити помоћ јавности", рекао је комесар из Јуте Бо Мејсон о убиству Чарлија Кирка.

Из ФБИ-ја наводе да знају како осумњичени изгледа: тврде да имају његове фотографије, знају да је мушког пола, али не знају колико далеко је побјегао.

Несрећа између Бугојна и Горњег Вакуфа

Хроника

Поново тешка несрећа: Ауто смрскан, саобраћај обустављен

Интензивна потрага се наставља. Упркос значајном напретку у истрази и проналаску кључних доказа, особа одговорна за пуцњаву још увијек није ухапшена.

Потрага за осумњиченим и даље је у току.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

Чарли Кирк

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Еди Рама представио новог члана владе: Диела је прва АI министарка на свијету

Регион

Еди Рама представио новог члана владе: Диела је прва АI министарка на свијету

12 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Порука европској земљи из Москве леди крв: Нестаћете заувијек

12 ч

1
Дијете умрло у болници од опекотина

Регион

Дијете умрло у болници од опекотина

12 ч

0
Изгорјело ауто народног посланика Небојше Вукановића

Република Српска

Цвијановићева послала јасну поруку након паљења Вукановићевог аута

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner