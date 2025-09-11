Пронађено оружје којим је убијен Чарли Кирк, хитно се огласио ФБИ: Имамо и отиске

Извор:
Пронађено је оружје за које се вјерује да је коришћено у јучерашњој пуцњави на савезника Доналда Трампа, Чарлија Кирка, али осумњичени је и даље у бјекству, потврдиле су власти на конференцији за медије.
Агент ФБИ-а Роберт Бохлес изнео је најновије информације о случају.
"Могу да вам кажем да смо пронашли оно за шта вјерујемо да је оружје коришћено у јучерашњој пуцњави, а то је снажна репетирајућа пушка", изјавио је Бохлес.
Објаснио је како је оружје лоцирано и који су сљедећи кораци.
"Та пушка је пронађена у шумовитом подручју гдје је нападач побјегао. Лабораторија ФБИ-а анализираће ово оружје", рекао је.
Уз пушку, истражитељи су пронашли и друге важне трагове.
Бохлес је додао да су пронашли и отисак длана и отиске подлактице за анализу.
"Успjели смо да пратимо кретање осумњиченог. Стигао је у кампус, пратили смо га степеницама на кров. Послије пуцњаве смо му пратили кретање, када је скочио са зграде и побјегао из кампуса. Истражитељи су чешљали тај комшилук. Имамо добре снимке осумњиченог, али нећемо то пустити засад. Ако не успијемо да га лоцирамо, онда ћемо дати снимак медијима и тражити помоћ јавности", рекао је комесар из Јуте Бо Мејсон о убиству Чарлија Кирка.
Из ФБИ-ја наводе да знају како осумњичени изгледа: тврде да имају његове фотографије, знају да је мушког пола, али не знају колико далеко је побјегао.
Интензивна потрага се наставља. Упркос значајном напретку у истрази и проналаску кључних доказа, особа одговорна за пуцњаву још увијек није ухапшена.
Потрага за осумњиченим и даље је у току.
