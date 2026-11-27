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Најмање осам миграната пронађено је мртво у чамцу са око 100 људи у близини шпанских Канарских острва, саопштила је поморска служба спасавања.
Спасилачка служба наводи да је шесторо људи пребачено хеликоптером у болницу у тешком стању.
Чамац је пронађен 70 километара јужно од острва Ел Хијеро, гдје су се искрцале 84 преживјеле особе.
На острву се налази центар за прихват миграната и пољска болница гдје је обрађена већина нових миграната.
Ови смртни случајеви указују на опасности једне од најсмртоноснијих миграционих рута у свијету, само неколико дана уочи општих избора у Шпанији, гдје се имиграција појавила као кључно питање кампање, преноси Срна.
Доласци миграната на Канарска острва убрзали су се од октобра, достигавши рекордних 2.100 људи 25. новембра. Већина је стигла на острово Ел Хијеро, на којем живи 11.400 људи.
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