Аутор:АТВ редакција
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Њемачка полиција пронашла је данас у шуми тијело за које сумња да је нестала Тамара Шкорић (39) из Србије.
Тијело за које се са великом вјероватноћом претпоставља да припада 39-годишњој жени, за којом се трагало око двије недјеље, пронађено је данас у преподневним сатима у шумском пределу код њемачког града Мурхардта.
Како је саопштила њемачка полиција, највјероватније је ријеч о 39-годишњакињи из Србије, чији је нестанак пријављен 12. новембра, након што је два дана раније у јутарњим сатима напустила свој стан и од тада јој се изгубио сваки траг.
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Из полиције наводе да за сада нема индиција које би указивале на то да је ријеч о насилном злочину.
Истрага о тачном начину и узроку смрти је у току, а наложена је и обдукција којом ће бити потврђен и идентитет. Након проналаска тијела, јавна потрага је званично обустављена.
Тамара Шкорић поријеклом из Србије нестала је 10. новембра. Ријеч је мајци четворо дјеце.
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