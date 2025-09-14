Протести фармера широм Француске 26. септембра

14.09.2025
15:27
Коментари:0
Највећи француски пољопривредни синдикат (ФНСЕА) позвао је своје чланове да 26. септембра демонстрирају широм земље у вези са међународном трговином пољопривредним производима, објавио је директор синдиката Арно Русо.
Русо је у интервјуу за "Журнал ду диманш" рекао да синдикат намјерава да протестује због економског споразума Европске уније са јужноамеричким трговинским блоком "Меркосур", због тарифа које су увеле Сједињене Државе и увоза робе у складу са стандардима који не испуњавају очекивања француских пољопривредника.
"Сва та роба улази на нашу територију, а не желимо да је видимо на нашим тањирима, јер је опасна по здравље и животну средину", рекао је он.
Талас масовних протеста пољопривредника против споразума са "Меркосуром" захватио је земље ЕУ прошле године.
Пољопривредници се плаше да ће због њега Европа бити преплављена јефтиним увозом из земаља са мање строгим санитарним и еколошким стандардима.
Европски пољопривредници тврде да би посљедица споразума са "Меркосуром" могла бити даљи пад продаје за европске пољопривредне произвођаче због, како наводе, нелојалне конкуренције њихових колега из Јужне Америке.
Криза се погоршала након што је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен, упркос протестима низа водећих земаља ЕУ, предвођених Француском, у децембру 2024. године закључила контроверзни политички споразум у главном граду Уругваја Монтевидеу о стварању највеће свјетске зоне слободне трговине са више од 700 милиона потрошача из ЕУ и Јужне Америке.
Споразум је тренутно у поступку ратификације, преносе Агенције.
