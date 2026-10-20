Протести наставника, студената и средњошколаца у Грчкој

Аутор:АТВ редакција
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У више градова широм Грчке данас почиње дводневни низ акција наставника, студената и средњошколаца, најављених као протест због раста трошкова живота, недостатка стамбеног простора и ниских плата, као и као подршка јавном образовању.
Акције почињу окупљањем студената на тргу Синтагма у Атини, а демонстранти планирају да поставе камп, протестујући против недостатака у образовном систему и проблема са школском инфраструктуром, преноси Катимерини.
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За сриједу је синдикат који заступа наставнике у грчким основним школама позвао на 24-часовни штрајк, уз подршку синдиката наставника средњих школа.
(Танјуг)
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