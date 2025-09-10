Прва реакција из Америке на упад дронова у Пољску

Извор:
10.09.2025
На наводе да су руски дронови лансирани на територију Пољске појавила се прва реакција Сједињених Држава.
Метју Витакер, амбасадор САД у НАТО кога је именовао Доналд Трамп, предсједник Америке, огласио се о овом инциденту на друштвеној мрежи Икс.
"Стојимо уз наше савезнике усљед ових кршења ваздушног простора и бранићемо сваки педаљ НАТО територије", написао је амбасадор Витакер, преноси портал "Независне".
Подсјећања ради, Пољска је оптужила Русију да је лансирала наоружане дронове на њену територију, које је и оборила, док Русија негира да је умијешана у овај инцидент.
Бјелоруска војска, преко чије територије су наводно дронови прелетјели, тврди да се ради о залуталим дроновима усљед ометања сателитског навођења, те да су и сами оборили неке од њих.
Западни савезници су оптужили Русију за ескалацију, а Пољска је активирала члан 4 алијансе, који подразумијева консултације између савезника због кршења суверенитета и територијалног интегритета једне од чланица.
