Прва реакција Русије након инцидента са дроновима у Пољској

10.09.2025

11:06

Пољска није представила доказе да су дронови оборени изнад територије те земље руског поријекла, изјавио је данас отправник послова Русије у Пољској Андреј Ордаш.

''Сматрамо да су оптужбе неосноване. Нису представљени докази да су ови дронови руског поријекла“, рекао је он за РИА Новости, преноси Танјуг.

Руски амбасадор у Варшави Сергеј Андрејев рекао је да Пољска никада није пружила доказе да је Русија повриједила ваздушни простор те земље.

Крајем 2022. године, гранате су пале на пољску територију близу границе са Украјином, усмртивши двије особе, а Варшава је првобитно тврдила да је оружје руске производње, али је потом предсједник Анџеј Дуда признао да је муниција највероватније припадала Кијеву, наводи руска агенција.

Пољске власти су јутрос саопштиле да су обориле неколико руских дронова који су током протекле ноћи упали у пољски ваздушни простор, а да су пронађени остаци једног у близини Лублина, док су европски званичници навели да се ради о намјерном руском упаду.

