Прве фотографије Тајлера Робинсона осумњиченог за убиство Чарлија Кирка

Извор:

Блиц

12.09.2025

16:52

Коментари:

0
Прве фотографије Тајлера Робинсона осумњиченог за убиство Чарлија Кирка
Фото: Prinscreen/X/ksl tv 5

Медији су објавили прву фотографију Тајлера Робинсона, осумњиченог за убиство америчког десничарског активисте Чарлија Кирка након хапшења.

На фотографијама се види да носи заштитни прслук.

Кључну улогу у његовом хапшењу након убиства Кирка одиграли су чланови његове породице, а ову информацију потврдио је и гувернер Јуте.

"Члан породице Тајлера Робинсона контактирао је породичног пријатеља који је затим контактирао канцеларију шерифа округа Вашингтон са информацијом да им је Робинсон признао или имплицирао да је починио злочин", каже Кокс.

Он је додао да су чланови породице Робинсон рекли да је он последњих година постао политички ангажованији.

Тајлер Робинсон је „постао политички ангажованији посљедњих година“, рекао је члан породице, према ријечима гувернера Јуте.

Члан породице је поменуо недавну вечеру када је у разговору са другим чланом породице, Робинсон поменуо да Чарли Кирк долази на Универзитет Јута Вали.

Кокс је рекао да су „разговарали о томе зашто га не воле и о ставовима које је имао“, а члан породице је рекао да је било ријечи о томе да је "Кирк био пун мржње и да је ширио мржњу".

Гувернер Јуте даље тврди да су поруке између Тајлера Робинсона и његовог цимера откриле детаље о наводној завери.

Са цимером размјењивао поруке о скривању пушке

"Истражитељи су испитали тог цимера који је изјавио да се Робинсон нашалио на рачун дискорда. Садржај ових порука укључивао је поруке у којима се наводи потреба за преузимањем пушке, остављањем пушке у жбуњу, поруке везане за визуелно посматрање подручја гдје је пушка остављена и поруку која се односи на остављање пушке умотане у пешкир", саопштио је он.

Кокс је рекао да су се у порукама такође помињали гравирани меци, а Тајлер је наводно поменуо да треба да промјени одећу.

Поруке на мецима

Кокс каже да су меци са порукама угравираним на чаурама пронађени уз пушку. Рекао је да натписи на испаљеној чаури гласе: „Обавјештења. Избочине. Шта је ово?“

Кокс додаје да су пронађени и натписи на другим мецима:

"Хеј фашисто! Хватај!"

"О бела ћао, бела ћао, бела ћао, ћао, ћао"

„Ако ово читаш, геј си. ЛМАО.“

Званичници вјерују да је осумњичени дјеловао сам, али да је истрага и даље у току.

(Блиц)

Чарли Кирк

