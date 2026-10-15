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Прве жртве стравичних поплава у Истанбулу: Страдало дијете (14)

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15.10.2026 08:30

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Прве жртве стравичних поплава у Истанбулу: Страдало дијете (14)
Фото: Tanjug / AP / Omer Hamza Yildiz

Најмање два лица, од којих је једно дијете, погинула су у поплавама које су погодиле Истанбул.

У округу Фатих, четрнаестогодишње дијете погодила је струја након што је ушло у бару у парку, преноси турски "Хуријет".

Дијете је без свијести превезено у болницу, али упркос напорима љекара, није могло бити спасено.

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У Саријеру је једна особа погинула када је пала покушавајући да пређе пут током поплаве.

У појединим окрузима пријављено је да су пала 242 литра кише по метру квадратном, а очекује се да ће се обилне падавине наставити и данас.

Канцеларија гувернера Истанбула саопштила је да ће настава бити обустављена данас, док ће државни службеници са инвалидитетом и мајке са малом дјецом бити пуштени на одсуство.

(Срна)

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Тагови :

Истанбул

Поплаве

Турска

страдали у поплавама

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