Први снимак напада на сарадника Доналда Трампа

Извор:
Телеграф
10.09.2025
21:23
Коментари:0
Чарли Кирк сарадник америчког предсједника Доналда Трампа упуцан је данас на једном догађају у Јути.
На друштвеним мрежама је објављен снимак напада. На снимку се види Кирк како разговара са својим присталицама под једним шатором након чега се изненада чује пуцњава.
Упуцан савезник Доналда Трампа
Убрзо долази до панике и вриске и окупљени почињу да бјеже. За сада се не зна степен његових повреда.
**THIS IS A DEVELOPING SITUATION**— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 10, 2025
Charlie Kirk has been shot at an event at Utah State University. The suspect has been taken into custody.
His condition is unclear. More information as it becomes available. https://t.co/0Qm0FRxgMC
