Први снимак напада на сарадника Доналда Трампа

Извор:

Телеграф

10.09.2025

21:23

Први снимак напада на сарадника Доналда Трампа
Фото: Printscreen/X

Чарли Кирк сарадник америчког предсједника Доналда Трампа упуцан је данас на једном догађају у Јути.

На друштвеним мрежама је објављен снимак напада. На снимку се види Кирк како разговара са својим присталицама под једним шатором након чега се изненада чује пуцњава.

Свијет

Упуцан савезник Доналда Трампа

Убрзо долази до панике и вриске и окупљени почињу да бјеже. За сада се не зна степен његових повреда.

(Телеграф.рс)

