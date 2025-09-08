Logo
Пуцао у птицу а погодио кћерку пар дана прије њеног 15 рођендана

Извор:

Телеграф

08.09.2025

17:11

Пуцао у птицу а погодио кћерку пар дана прије њеног 15 рођендана
Фото: Pixabay

Отац из Илиноса оптужен је након што је покушао да упуца у птицу која је улетjела у зграду, али је метак прошао кроз животињу и излетео кроз прозор, прије него што је смртно погодио његову ћерку, саопштиле су власти.

Давид Шултајс (34) је покушао да упуца мишара, птицу грабљивицу која је улетела у зграду 21. јула, када је метак прошао кроз прозор и погодио његову ћерку Ему, само шест дана прије него што је требало да напуни 15 година.

У року од неколико минута хитне службе су стигле на мјесто инцидента и кренуле са пружањем прве помоћи. Ема је пребачена у болницу али је касније проглашена мртвом.

Dmitrij Medvedev

Свијет

Медведев: Русија више неће попуштати Финској, тражићемо 200 милијарди евра

Истражитељи су рекли да је отац само ставио руку на врата да би пуцао и држао главу напољу како би избегао рикошет, када је метак прошао кроз птицу, изашао из зграде и погодио Ему, која је стајала напољу.

Смрт тинејџерке је покренула истрагу, а тужилаштво је покренуло тужбу против оца и још једне жене, Карен Шварце од Валмајера (58).

Шултајс се суочава са једном тачком оптужнице за кривично дјело немарног пуцања из ватреног оружја. Шварце је оптужена за прикривање убиства и ометање правде након што су истражитељи рекли да је сакрила пиштољ калибра .40 који је коришћен у пуцњави и вршила притисак на друге да не разговарају са органима реда.

Отац се сам предао и пуштен је након плаћања кауције.

"Нема ријечи којима би се описала ова страшна трагедија", рекли су из канцеларије шерифа.

(телеграф)

