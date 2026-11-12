Пуцњава близу Бијеле куће, рањене четири особе

Аутор:АТВ редакција
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Четири особе су у четвртак ујутру рањене у насељу недалеко од Бијеле куће, саопштила је полиција, која је реаговала на више локација.
"Пуцњава се догодила у Логан Серклу, око 1,6 km сјеверно од Бијеле куће. Други детаљи, укључујући тачну локацију пуцњаве, нису одмах доступни", рекао је полицајац Нејтан Кларк.
Полиција је позвала људе да избјегавају подручје блока 1500 у 15. улици, у којем се налазе фитнес центар ВИДА, црква Светог Луке и стамбени објекти, а налази се одмах иза угла супермаркета Whole Foods.
Већи дио блока је био ограђен, пише Телеграф.
BREAKING UPDATE: Four people are reportedly injured in an active shooter situation at the VIDA Fitness gym in Washington, D.C. https://t.co/LRZme9p6xh— Breaking911 (@Breaking911) November 12, 2026
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