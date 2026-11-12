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Пуцњава близу Бијеле куће, рањене четири особе

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АТВ редакција
12.11.2026 14:50

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Америчка застава вијори се на сјеверном травњаку Бијеле куће у понедјељак, 21. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Четири особе су у четвртак ујутру рањене у насељу недалеко од Бијеле куће, саопштила је полиција, која је реаговала на више локација.

"Пуцњава се догодила у Логан Серклу, око 1,6 km сјеверно од Бијеле куће. Други детаљи, укључујући тачну локацију пуцњаве, нису одмах доступни", рекао је полицајац Нејтан Кларк.

Полиција је позвала људе да избјегавају подручје блока 1500 у 15. улици, у којем се налазе фитнес центар ВИДА, црква Светог Луке и стамбени објекти, а налази се одмах иза угла супермаркета Whole Foods.

Већи дио блока је био ограђен, пише Телеграф.

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Тагови :

Бијела кућа

Пуцњава

Америка

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